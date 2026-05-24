Dos años de prisión por mandar mensajes sexuales a la hija menor de su pareja: "Estoy cachondo pensando en ti"

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de prisión por mandar mensajes a la hija menor de edad de su expareja como "estoy cachondo" o "estoy de empalme pensando en ti" en aras de "llegar a tener relaciones sexuales con ella".

Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, la chica vivía con su madre y este hombre, pareja sentimenal entonces de la última, en una vivienda de Sevilla capital.

De esta forma, y desde que la niña tenía 12 años y "empezó a desarrollarse como mujer", el acusado "para llegar a tener relaciones sexuales con ella, le enviaba mensajes de texto en Whatssapp" en los que le decía a la menor "qué guapa mi mimi", "madre mía como se está poniendo", "estoy cachondo" o "estoy de empalme pensando en ti".

De hecho, le pedía a la menor que le enviase fotografías de ella, a lo que accedió, pero sin mostrar desnudos. A los 'tik toks' que subía la joven bailando, este hombre reaccionaba con iconos de 'cara enamorado', 'fuego', 'cara con estrellitas', 'lengua', 'barrita de labios', o el 'símbolo 100'.

Es más, el investigado llegó a pedir a la menor que le hiciese videollamadas a solas con una "clara actitud sexual" y le escribía, pidiendo tal fin, mensajes como "estoy deseando verte bailar, to wena, quieres los 100, jugamos... y videollamada en silencio, y te doy 100 euros, para verte..." y enviándole iconos de 'fuego', al tiempo que le decía que "quería jugar" y que no quería que se enterase nadie.

Si ella accedía a estos requerimientos, el varón le ofrecía la cantidad de 100 euros. Le mandó de igual forma mensajes en los que le decía que estaba "empalmado" y que ella era una "niña bombón" para él, que le daba 150 euros si ella se casaba con él y "lo apañaba".

Esta situación fue detectada por la madre y la hermana mayor de la niña, que denunciaron los hechos. Este varón, ahonda el escrito, era consumidor de sustancias tóxicas o estupefacientes que afectaban a sus capacidades volitivas e intelectivas.

Cabe mencionar que con anterioridad a la celebración del juicio oral este hombre abonó 11.000 euros a la presentación legal de la víctima.

El tribunal señala que el hombre responde en calidad de autor por un delito de corrupción de menores y ha sido condenado a dos años de prisión, así como a un periodo de libertad vigilada durante cinco años.