Dos bebés y otros dos heridos en un choque entre un camión y varios coches en la A-4 en Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas, entre ellas dos bebés, han resultado heridas en el accidente entre un camión y varios turismos en la A-4 que en la mañana de este lunes provocaba el corte de la circulación sentido Sevilla a la altura de Dos Hermanas, según ha podido confirmar el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Además de los dos menores también han resultado heridos un hombre de 71 años de edad y una mujer de 39. Todos ellos han sido evacuados por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de Valme de Dos Hermanas.

En contexto, el accidente se producía sobre las 9,20 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, junto con Bomberos de la Diputación y Guardia Civil. Sobre las 10,00 horas se restablecía la circulación en uno de los carriles de esta vía.