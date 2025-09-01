Dos detenidos en Cerro Amate (Sevilla) tras sustraer 80 litros de combustible y circular en un coche robado

Dos detenidos en Cerro Amate tras sustraer 80 litros de combustible y circular en un coche robado. - EMERGENCIAS SEVILLA.

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido en el Distrito Cerro Amate (Sevilla) a un hombre de 35 años y a una mujer de 29 que circulaban en un vehículo tras haber sustraído aproximadamente 80 litros de combustible en una gasolinera de la zona sur de la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través de Emergencias Sevilla en su cuenta oficial de 'X', la intervención ha tenido lugar este lunes sobre las 11:30 horas.

El turismo utilizado por los detenidos había sido sustraído hace una semana en la provincia de Cádiz. Tras su recuperación, el vehículo ha sido depositado en los Almacenes Municipales, quedando a disposición de las autoridades.

Los arrestados permanecen en dependencias policiales, a la espera de que finalicen las investigaciones y la instrucción de las diligencias. Posteriormente, serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial para continuar con el proceso legal.