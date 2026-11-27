SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un italiano y un francés, en la localidad sevillana de Lebrija al intervenir 791 plantas de marihuana asentadas en una finca del municipio.

Según ha informado el Instituto Armado, se ha intervenido además un equipamiento destinado a producción a gran escala.

La investigación comenzó tras registrar alertas sobre una actividad "inusual" en una fincal, tras lo que los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Lebrija iniciaron gestiones para comprobar la exigencia de una plantación de marihuana.

En la actuación ha participado de igual forma la Policía Local de Lebrija. Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en la finca.

Así, descubieron una infraestructura de producción que combinaba un laboratorio de cultivo interior con tres invernaderos instalados en terreno rural.

Finalizada la actuación, la Guardia Civil detuvo a dos responsables de las instalaciones. Se les atribuye un presunto delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas.