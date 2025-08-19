Dos detenidos por el robo y la mutilación de dos galgos de competición en Villanueva del Ariscal (Sevilla)

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos implicados en el robo y mutilación de dos galgos de competición en Sevilla - GUARDIA CIVIL DE SEVILLA

VILLANUEVA DEL ARISCAL (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos implicados en el robo y mutilación de dos galgos de competición en una finca de la localidad de Villanueva del Ariscal (Sevilla). La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario de la finca por el robo de dos galgos de competición con un "elevado valor económico", según ha informado la Guardia Civil de Sevilla en un comunicado.

Durante la investigación, los agentes constataron que los presuntos autores aprovecharon la ausencia del propietario de la vivienda durante la celebración de las fiestas patronales de la localidad aljarafeña para cometer el robo. Los animales sustraídos fueron localizados en una vivienda de un barrio periférico de Sevilla capital.

Posteriormente, los agentes procedieron a la entrada y registro de la vivienda y encontraron a los galgos "en muy malas condiciones" en el interior de una perrera. Una vez recuperados, fueron trasladados a un centro veterinario, donde se certificó que presentaban numerosas heridas sangrantes así como la mutilación de los dedos pulgares de sus patas delanteras,lesiones que la veterinaria responsable del caso definió como "incompatibles con su regreso a la competición".

Los perros han sido devueltos a su legítimo propietario y los dos presuntos autores han sido detenidos y puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente imputados por un delito de robo con fuerza y un delito de maltrato animal por lesiones graves. La investigación continúa abierta por parte de los investigadores y no se descartan nuevas actuaciones policiales.