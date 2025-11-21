Dos heridos, uno con quemaduras, en un incendio que ha calcinado por completo una vivienda en Gelves (Sevilla)

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas con quemaduras, en la madrugada de este viernes 21 de noviembre en un incendio que ha calcinado por completo una vivienda de la localidad sevillana de Gelves.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se ha producido en una casa de dos plantas de la calle Formentera sobre las 03.00 horas, cuando los vecinos han alertado de llamas en el interior del inmueble.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los Bomberos de la Diputación de Sevilla han procedido a la extinción del fuego, que ha calcinado por completo la vivienda.

Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo, y una de ellas también ha sufrido quemaduras de primer y segundo grado.

Según fuentes de los Bomberos, el fuego se ha originado en la planta baja y posteriormente se ha propagado a la superior.