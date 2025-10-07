Dos Hermanas (Sevilla) exige a la Junta extender la línea 3 del metro y cumplir sus compromisos con la ciudad

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto con el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que cumpla con sus compromisos con la ciudad y extienda la línea 3 del metro hasta el Polígono Industrial La Isla y el Parque Empresarial Megapark, donde "trabajan más de 30.000 personas de la localidad y su área metropolitana".

El objetivo, ha destacado, es "facilitar una movilidad sostenible para los trabajadores que se desplazan diariamente a estos centros logísticos". Esta petición la ha trasladado durante el acto de celebración del aniversario del centro logístico de Amazon en la localidad, al que también han asistido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la directora general de Amazon en España, Ruth Díaz.

En este contexto, el primer edil ha señalado además "la necesidad de que Moreno cumpla con los compromisos adquiridos y conveniados con esta ciudad y que le presenté en el encuentro institucional mantenido hace más de un año".

Algunos de los compromisos incluyen la finalización del instituto de secundaria en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, el colegio de primaria en Entrenúcleos, el soterramiento de la A376 a su paso por el barrio de Montequinto, el Centro de Salud y Especialidades de Entrenúcleos, el Conservatorio Profesional de Música y la creación de un nudo de carreteras que mejorará la fluidez del tráfico entre la Avenida Rectora Rosario Valpuesta, la Universidad Pablo de Olavide y la A376.

Además, entre los proyectos está el Centro Integral de Formación Profesional en la antigua fábrica de Ybarra, el tramo del Metrobús que incluye un puente para superar las vías del ferrocarril, conectando la Avenida Adolfo Suárez con la Avenida 4 de diciembre y el Campus Intergeneracional de Cuidados Montequinto.

El alcalde ha recordado que "estos proyectos están comprometidos y conveniados con la Junta de Andalucía y que han sido compromisos anunciados en reiteradas ocasiones por el Ejecutivo andaluz y su presidente sin que tengamos avances ninguno al respecto". "Son deudas con los nazarenos al ser infraestructuras claves para el desarrollo de Dos Hermanas", ha apostillado.

En esta misma línea, ha agradecido al Gobierno de España "el cumplimiento de lo acordado con la ciudad con proyectos que comienzan a ser una realidad como la nueva estación de tren de Adif de Casilla de Los Pinos, el tercer carril de la A4 o la finalización mediante un puente de la SE40".