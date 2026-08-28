Dos investigados en el incendio de Pilas (Sevilla) originado por una soldadura con una hectárea y una vivienda quemadas

Un agente de la Guardia Civil comprueba los efectos del incendio forestal de Pilas originado este agosto - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de La Puebla del Río (Sevilla) han investigado a dos personas como presuntas autoras de sendos delitos de incendio forestal y daños por imprudencia grave en el término municipal de Pilas.

La investigación de los hechos sitúa la implicación directa de ambas personas en el origen del fuego iniciado el pasado 8 de agosto, que afectó a una hectárea de superficie compuesta por pastos, cañaveral, matorral, olivar y álamos, además de provocar la destrucción total de un inmueble residencial y daños de diversa consideración en una segunda vivienda colindante, informa en un comunicado.

Los agentes se personaron con celeridad tras recibir diversas llamadas de alerta relativas a un incendio que amenazaba masa forestal y edificaciones en una zona de parcelas rústicas. En el lugar, efectivos del Plan Infoca y dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación centraron sus esfuerzos en contener el avance de las llamas, que avanzaban rápido debido a las rachas de viento.

Ante la densidad del humo y la cercanía del fuego, los efectivos policiales, en coordinación con la Policía Local, ejecutaron la evacuación inmediata de los moradores de las fincas próximas y procedieron al corte preventivo de la circulación en la carretera A-8060, que comunica las localidades de Pilas y Villamanrique de la Condesa.

La inspección ocular y el posterior informe técnico determinó que el origen del foco estaba en el interior de una finca rústica. Según los indicios, en dicha propiedad se estaban realizando tareas de cerramiento perimetral mediante la instalación de una estructura metálica con un equipo de soldadura eléctrica.

La proyección de chispas incandescentes sobre el pasto seco circundante inició la combustión, que se propagó de forma incontrolada hacia unos electrodomésticos en desuso, principalmente frigoríficos y lavadoras, ubicados en la misma parcela. La inflamabilidad de los componentes de estos aparatos actuó como acelerante y desprendió una densa nube de gases altamente tóxicos que comprometió la seguridad del entorno.

El informe pericial concluye que estas labores se efectuaron a una distancia inferior a 400 metros de terreno forestal, contraviniendo las restricciones de la época de peligro alto de incendios y bajo temperaturas ambientales que superaban los 39 ºC.

Una vez finalizada la investigación sobre la presunta imprudencia, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.