Dos nuevos detenidos, uno como coautor y otro por encubrimiento, por el crimen a una anciana en Las Cabezas (Sevilla)

Uno de los detenidos por su implicación en el crimen de la anciana de Las Cabezas (Sevilla). - GUARDIA CIVIL.

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia civil ha detenido a otras dos personas implicadas en el homicidio de una mujer de 80 años en una vivienda de la calle Tarragonalas de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ocurrido el pasado 27 de enero, con signos evidentes de violencia.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, tras la detención del presunto autor material de los hechos el pasado marzo, un varón de 35 años, la Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla ha detenido a otro individuo, vecino de la misma localidad como coautor del crimen, así como a un tercero por encubrimiento y receptación de efectos sustraídos a la víctima.

La investigación ha combinado indicios científicos recogidos en el lugar del crimen, análisis tecnológicos avanzados y numerosas declaraciones testimoniales.

La Guardia Civil ha destacado la contribución de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla como "indispensable" para esclarecer este tipo de delitos.

Los dos detenidos han sido puestos junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.

En el momento del inicidente, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que la inspección ocular del domicilio de la víctima, que residía sola y tenía cuatro hijos; así como del cadáver de la mujer, que presentaba heridas, arrojó la conclusión inicial de que se trataba "claramente de una muerte violenta" y, además, "casi con toda seguridad vinculada a un robo".