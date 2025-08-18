Dos personas sufren heridas leves al caer una rama en la Alameda de Hércules (Sevilla)

Lugar en el que ha ocurrido el incidente. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado con heridas leves durante la madrugada de este martes, tras la caída de una rama en la Alameda de Hércules, en el centro de Sevilla capital.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través del perfil de Emergencias Sevilla en la red social 'X', consultada por Europa Press, los afectados en este incidente tienen 29 y 31 años.

En el lugar de los hechos han intervenido efectivos de la Policía Local, los Bomberos de Sevilla, el servicio de Parques y Jardines, así como personal de emergencias sanitarias.