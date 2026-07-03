Ecologistas en Acción denuncia ante la Fiscalía "irregularidades urbanísticas" en la reforma del Villamarín en Sevilla

Archivo - Imágenes del comienzo de la demolición del Benito Villamarín. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por posibles "irregularidades" en la tramitación urbanística del estadio Benito Villamarín, que habría favorecido al Real Betis Balompié con un "grave perjuicio" para el patrimonio municipal.

Según ha indicado la red en un comunicado, las decisiones adoptadas por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrían haber supuesto un trato de favor al Real Betis Balompié "en detrimento" del patrimonio público municipal y del interés general.

En este sentido, han denunciado actuaciones administrativas que podrían ser constitutivas de diversos ilícitos penales, entre ellos presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio público.

Las dos cuestiones señaladas por la entidad ecologista son la utilización de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal del suelo para posibilitar una operación privada, algo "altamente cuestionable", y la valoración económica de la operación, que "infravalora muy significativamente" los terrenos municipales.

Al respecto de esto último, Ecologistas en Acción ha subrayado que es "especialmente grave" que la valoración de los terrenos municipales "se haya realizado utilizando referencias catastrales extraordinariamente desfasadas, basadas en una ponencia de valores del año 2001".

La organización añade que tampoco se ha tramitado el preceptivo Proyecto de Reparcelación, instrumento "imprescindible" para determinar la edificabilidad definitiva y el reparto de beneficios y cargas entre las distintas propiedades afectadas.

Por ello, acuden al Ministerio Público para iniciar una investigación y determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de distintos delitos, entre ellos presuntos delitos de prevaricación, fraude de ley, administración desleal del patrimonio público, falsedad documental, estafa u otros.