Ecologistas en Acción recurre ante el TSJA el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín de Sevilla

Archivo - Imágenes del comienzo de la demolición del Benito Villamarín. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Sevilla ha anunciado este jueves, 18 de junio, que ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Estudio de Ordenación del Estadio Benito Villamarín al considerar que "vulnera la normativa urbanística y favorece intereses privados en detrimento del interés general".

La entidad advierte de esta forma de que los usos terciarios y de gran superficie comercial en la parcela municipal situada entre el estadio y la calle Doctor Fleming "son independientes de la actividad deportiva y supondrían un importante impacto sobre la calidad de vida del vecindario".

Así las cosas, el documento se sustenta en la Modificación Puntual número 63 del planeamiento urbanístico, que también ha sido recurrida, dado que la organización considera "que el instrumento ahora impugnado carece de una base jurídica consolidada".

Ecologistas en Acción ha enumerado algunos de los motivos de esta decisión, entre los que figuran "la insuficiente justificación de la supuesta mejora urbana que pretende el proyecto, la falta de una ordenación detallada adecuada, la ausencia de un cálculo del incremento del aprovechamiento urbanístico derivado del cambio de usos y de la correspondiente cesión del 10 por ciento al Ayuntamiento, así como la insuficiente evaluación de la afección sobre el paisaje urbano".

Los recurrentes consideran además que el tratamiento del Ayuntamiento de Sevilla a este proyecto "constituye una excepcionalidad incompatible con los principios que rigen la ordenación urbanística, al establecer un marco de privilegio para una entidad privada".