Educación investiga la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación está investigando las causas de la muerte de la menor de 14 años que este martes se precipitó desde el balcón de su vivienda, en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, en Sevilla, y está "a la espera de recibir el informe de Inspección Educativa", tal como confirman fuentes del departamento que dirige Carmen Castillo.

El informe determinará si la menor, escolarizada en el colegio Irlandesas de Loreto, había sido víctima o no de casos de bullying por parte de sus compañeros y si la dirección del centro tenía conocimiento --de confirmarse ese supuesto, como publica Diario de Sevilla--, de esos episodios de acoso escolar.

El suceso ocurría poco después de su salida del colegio. Los servicios sanitarios allí desplazados, avisados por el Servicio de Emergencia 112, intentaron sin éxito reanimar a la menor.

La Policía Nacional, por su lado, mantiene abierta otra investigación al respecto.

Por su parte, el centro educativo ha expresado a través de un mensaje en redes sociales que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.

Además, ha apostillado que a lo largo de la jornada el profesorado del colegio, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente al alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por la alumna.

Por último, ha expresado su profunda consternación por el fallecimiento de la alumna y ha transmitido su pésame a la familia, además de anunciar que en los próximos días tendrá lugar una Eucaristía en el colegio en memoria de la fallecida.