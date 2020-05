El educador social Jorge Morillo retomará sus actividades con los niños chabolistas de Sevilla ante la nueva crisis

"No puedo estar impasible ante tanto dolor", asevera anunciando que quiere poner su "granito de arena" para la recuperación

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Jorge Morillo, famoso en Sevilla por su labor de apoyo a las familias desfavorecidas de los núcleos chabolistas y la pasión por el Real Betis Balompié que siempre proyecta a través de su indumentaria, ha decidido retomar las actividades de esparcimiento, ocio y convivencia que promovía para los menores de las zonas desfavorecidas para aportar su "granito de arena" ante la nueva crisis socioeconómica derivada de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Jorge Morillo ha explicado a Europa Press que el 30 de junio del año pasado dejó de promover las actividades deportivas y excursiones que durante "35 años" ha desarrollado para favorecer la socialización y convivencia de los niños de los asentamientos chabolistas y barrios necesitados de transformación social, plenamente "convencido" de dicha decisión.

Morillo, recientemente homenajeado mediante la película documental del director Francisco Campos Barba Jesucristo Vive, en honor al lema del que siempre ha hecho gala este activista social, explica al respecto que cuando el año pasado decidió finalizar con su trabajo en favor de los niños de familias en riesgo de exclusión social lo hizo porque se veía obligado a actuar "en consecuencia". "Tengo 62 años, etcétera", ha resumido.

No obstante, la nueva crisis socioeconómica derivada de las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19 le ha hecho reflexionar. "No puedo estar impasible ante tanto dolor y sufrimiento", ha manifestado este veterano activista, con relación al notable incremento de peticiones de ayuda social experimentado en los barrios desfavorecidos de Sevilla, donde no pocas voces alertan de situaciones "desesperadas".

Por eso, ha anunciado su decisión de reanudar sus actividades en principio "el 1 de julio", si en dicha fecha es posible realizar juegos deportivos y excursiones como las que acostumbra a promover, para "dar ilusión y esperanza a la gente, sobre todo a los niños", que a su juicio corren más riesgo de sufrir "traumas" como consecuencia del nuevo escenario social.

"Es mi granito de arena. Tengo que echar una mano", ha enfatizado Jorge Morillo, quien frente al difícil panorama que deja la pandemia expone que él siempre ha sido una persona "radicalmente optimista".

"Quizá lo mejor está por venir", ha reflexionado, explicando que la recuperación de sus actividades constituye "un revulsivo" para él y que dificultades como las que afronta actualmente la sociedad obligan a todos a "reinventarse".