El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, ejerciendo su derecho a voto durante las elecciones generales del 29N. - PP SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 58,6% de los votos escrutado, el PP gana por primera vez en votos al PSOE en las elecciones generales en la provincia de Sevilla y mantiene los cuatro escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 30,94% de los votos. Los socialistas sevillanos pierden un diputado con respecto a las elecciones de 2023 e igualan el resultado del PP --cuatro diputados--, con 216.987 votos, un 30,33% de las papeletas.

El PP con 224.404 sufragios logra una diferencia de 7.415 votos. Vox se sitúa como tercera fuerza con dos escaños con un apoyo del 16,56% y 120.128 votos frente al único parlamentario que obtuvo por Sevilla hace tres años y medio. Entonces alcanzó el 13,31% de los votos.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 14,5% de los votos, que le permiten lograr dos diputados por la provincia de Sevilla.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Sevilla Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 3,07% y el 0,42% de los votos, respectivamente. En julio de 2023 lograron un escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar con el 14,04% --dos diputados-- y 148.745 sufragios.

La participación en las urnas alcanza el 80,16% en Sevilla, lo que sitúa la abstención en el 19,83%.