Eligen miembro de Organización Europea de Biología Molecular la profesora de la Universidad de Sevilla Irene Díaz-Moreno

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla Irene Díaz-Moreno. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla (US) Irene Díaz-Moreno ha sido elegida miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), uno de los mayores reconocimientos internacionales en el ámbito de las ciencias de la vida. Esta distinción pone en valor su "excelencia científica, su labor investigadora y su contribución al avance de las ciencias moleculares".

Díaz-Moreno es investigadora principal del Grupo de Biointeractómica del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), cicCartuja, centro al que se incorporó tras realizar una estancia posdoctoral en el Reino Unido financiada mediante una beca de la propia EMBO. Según ha concretado la institución académica en una nota, desde entonces, ha desarrollado una "destacada trayectoria científica centrada en el estudio de los mecanismos moleculares que regulan procesos esenciales para el funcionamiento de las células".

Su investigación se centra en la comunicación entre la mitocondria y el núcleo celular, la cadena de transporte de electrones y la dinámica de los condensados biomoleculares. Mediante el uso de aproximaciones estructurales, biofísicas y celulares, sus trabajos han permitido identificar funciones hasta ahora desconocidas del citocromo c en la señalización nuclear y en la respuesta al daño en el ADN.

De forma complementaria, sus investigaciones abordan la regulación postranscripcional y postraduccional de la respuesta al daño en el ADN, con especial atención a las interacciones entre el citocromo c y las chaperonas de histonas. Estos estudios "contribuyen a ampliar el conocimiento sobre los mecanismos que preservan la estabilidad del genoma y coordinan la respuesta celular frente al estrés".

Asimismo, bajo su dirección, el Grupo de Biointeractómica ha consolidado una "amplia experiencia" en el estudio de las interacciones moleculares de metaloproteínas, las relaciones entre estructura y función de proteínas implicadas en la señalización celular y las interacciones transitorias entre proteínas y entre proteínas y ácidos nucleicos. El grupo investiga cómo estos procesos "regulan funciones celulares fundamentales relacionadas con la estabilidad genómica y la respuesta al estrés celular".

En suma, además de su actividad investigadora, Díaz-Moreno desempeña un "destacado papel" en la comunidad científica internacional. Desde 2023 ocupa la vicepresidencia de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (Sebbm). Asimismo, forma parte del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades Bioquímicas (FEBS) desde 2018, donde presidió el Comité de Carreras de Jóvenes Científicos y, desde enero de 2026, preside el Comité de Becas de la organización.