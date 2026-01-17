Emasesa inicia este lunes las obras para sustituir un tramo de red de abastecimiento en la Avenida Kansas City

Archivo - Separadores del carril bus en la avenida de Kansas City, a 17 de agosto de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, iniciará el próximo lunes, 19 de enero los trabajos para renovar un tramo de la red de abastecimiento situado en la Avenida Kansas City, en la intersección con la calle El Mirador.

Según ha detallado en una nota el consejero delegado de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, "esta actuación tiene como objetivo resolver las roturas registradas en este punto de la infraestructura, que afectan a la calidad del servicio y por tanto al día a día de los vecinos de esta zona".

De la Rosa ha desarrollado que "la obra contempla la sustitución de aproximadamente 115 metros de tubería de 200 milímetros, actualmente de hierro fundido de primera fabricación, por un tramo nuevo de fundición dúctil, un material más resistente y adecuado para las condiciones de operación actuales".

Dicha intervención incluye además, la instalación de cuatro válvulas de seccionamiento; la sustitución de seis acometidas existentes; la incorporación de una nueva toma de agua potable, la demolición del pavimento necesario para ejecutar los trabajos y su reposicionamiento posterior con la misma terminación que la existente.

"Desde el Gobierno de Sanz nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo. Los trabajos en Kansas City se suman a la avalancha de obras de mejora que están en marcha o previstas en toda la ciudad", ha concluido el edil.

Estos trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 8 semanas y un presupuesto estimado de 51.000 euros + IVA. En cuanto a las afecciones previstas, no se prevén afecciones significativas al tráfico del carril de servicios, salvo de forma puntual durante las maniobras de conexión o en caso de que algún trabajo de anulación lo requiera. Por último, el Consistorio ha indicado que durante la obra podrá producirse afección parcial al tránsito peatonal y rodado, manteniendo siempre las condiciones de seguridad necesarias.