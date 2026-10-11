Emasesa inicia obras de renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo en la calle Vírgenes de Sevilla

Archivo - Trabajadores de la construcción en una obra en el centro de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emasesa iniciará el próximo martes, 13 de octubre, las obras de renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Vírgenes, en el distrito Casco Antiguo de Sevilla, así como la implantación de una nueva red de baldeo. La actuación cuenta con una inversión de 855.589,22 euros y un plazo de ejecución de 26 semanas, por lo que su finalización está prevista para mediados de abril de 2027.

Según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota, previamente al inicio de los trabajos, Emasesa mantuvo el pasado 6 de octubre un encuentro informativo con los vecinos de la zona para explicar los detalles de la actuación, el calendario previsto y las afecciones asociadas a la ejecución de la obra.

La intervención permitirá sustituir unas infraestructuras hidráulicas instaladas en la década de 1950 que han alcanzado su periodo de obsolescencia. En el caso de la red de abastecimiento, se renovarán las antiguas conducciones por nuevas tuberías de fundición dúctil, un material que ofrece mayores garantías de durabilidad y "contribuye a mantener la calidad del agua suministrada". Además, se sustituirán las acometidas domiciliarias y los elementos de explotación de la red.

En materia de saneamiento, las antiguas conducciones de hormigón serán reemplazadas por nuevas tuberías de gres vitrificado, renovándose igualmente acometidas, imbornales y pozos de registro para mejorar el funcionamiento de la red.

Las obras contemplan la instalación de 182 metros de nueva red de baldeo, una infraestructura que permitirá facilitar las labores de limpieza viaria mediante el uso de agua no potable. Esta actuación se integra en la estrategia que Emasesa desarrolla desde hace más de dos décadas para extender este servicio por el Casco Antiguo de Sevilla.

En total, el proyecto contempla la instalación de 182 metros de red de baldeo, 182 metros de tuberías de abastecimiento y 144 metros de conducciones de saneamiento, además de la modernización de acometidas, válvulas, hidrantes, pozos e imbornales asociados a los distintos servicios.

Dada la afección de los trabajos sobre la vía pública, el proyecto incluye la reposición integral de los pavimentos y la reurbanización completa del ámbito de actuación siguiendo los criterios establecidos por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

La calle Vírgenes pasará a configurarse como una plataforma única destinada al uso compartido de peatones y vehículos, con prioridad peatonal. El nuevo diseño incorporará materiales acordes al entorno histórico, entre ellos mármol amarillo, granito Gris Quintana y adoquines recuperados de la propia calle.

Asimismo, se actuará en la confluencia con la plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud, donde se ejecutará una nueva pavimentación inspirada en la estética tradicional de la Judería y adaptada al entorno de la iglesia de San Nicolás de Bari.

Las obras se desarrollarán en un entorno urbano especialmente complejo, condicionado por la existencia de "numerosos servicios soterrados, la estrechez de la trama urbana y la necesidad de mantener una estricta vigilancia arqueológica durante los trabajos".

Por motivos de seguridad será necesario el corte total al tráfico de la calle Vírgenes durante la ejecución de las obras y el posterior periodo de fraguado del pavimento. Esta actuación se enmarca en el programa de conservación y modernización de infraestructuras que desarrolla Emasesa "para mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, incrementar la fiabilidad de las redes y adaptar los espacios urbanos a las necesidades actuales".