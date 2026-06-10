Emasesa y JRC firman un convenio que posiciona a Sevilla en el centro del futuro del agua en Europa

El alcalde de Sevilla y presidente de Emasesa, José Luis Sanz, y la directora de Recursos Sostenibles del JRC, Alessandra Zampieri, firman el convenio de colaboración - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla (Emasesa) y el Join Research Centre (JRC) de la Comisión Europea han firmado en Sevilla un acuerdo de colaboración para establecer líneas de trabajo conjunto en el ámbito de la gestión del agua, con el objetivo de avanzar en conocimiento, capacitación y apoyo a las políticas públicas europeas vinculadas a la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

En un contexto en el que el agua se ha convertido en uno de los grandes desafíos globales, con sequías recurrentes, precipitaciones extremas y una presión creciente sobre los recursos, la alianza estratégica con el JRC posiciona a Sevilla y su área metropolitana "en el centro de la nueva agenda europea de resiliencia hídrica", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla y presidente de Emasesa, José Luis Sanz, la directora de Recursos Sostenibles del JRC, Alessandra Zampieri, y el director del JRC en Sevilla, Mikel Landabaso, los directores adjuntos del JRC en Sevilla, Carlos Torrecilla y Asunción Fernández. Durante el mismo, han puesto de relieve el impulso determinante de la dirección del JRC en Sevilla para hacer posible una colaboración que conecta directamente el conocimiento científico europeo con la gestión operativa de un sistema real.

"Este convenio", ha señalado el alcalde, José Luis Sanz, "proyecta a Emasesa en el marco europeo de la innovación hídrica y se convierte en un operador público que va a contribuir a dar las respuestas que actualmente necesita Europa para hacer frente a los desafíos de futuro a los que nos enfrentamos, como la escasez de recursos, la adaptación al cambio climático, la eficiencia energética o la protección de los ecosistemas".

Por su parte, la directora de Recursos Sostenibles del JRC ha explicado que "la calidad de vida, la competitividad sostenible, y la resiliencia de Europa dependerán de nuestra capacidad para gestionar eficazmente los recursos hídricos".

La Academia Europea del Agua desempeñará un papel clave en este esfuerzo común para abordar la crisis hídrica y fomentar la innovación en beneficio de Europa. Emasesa, como una de las entidades pioneras de la Academia, está contribuyendo al objetivo compartido de crear una fuerza laboral cualificada para afrontar los retos del agua.

PROYECCIÓN DE EMASESA EN EL MARCO EUROPEO

La firma de este convenio proyecta a Emasesa en el marco europeo de la innovación hídrica ya que supone una alianza con el servicio científico y de conocimiento de la Comisión Europea situándose en una relación directa de cooperación con uno de los principales organismos comunitarios encargados de aportar evidencia científica independiente para el diseño y la mejora de las políticas de la Unión.

El acuerdo reconoce expresamente la trayectoria de Emasesa como utility pública urbana con una amplia experiencia en la operación sostenible de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración en entornos urbanos complejos. También pone en valor su estrategia de innovación y cooperación institucional, así como su capacidad para actuar como entorno real de pruebas para el desarrollo y validación de soluciones avanzadas en neutralidad energética, digitalización, inteligencia artificial, gestión integrada del agua y reverdecimiento urbano.

Además de reforzar el intercambio de conocimiento y buenas prácticas, el convenio persigue que los resultados obtenidos se utilicen para apoyar la formulación de políticas públicas alineadas con la nueva gobernanza europea del agua. Esta orientación es especialmente relevante porque conecta la experiencia de gestión cotidiana de Emasesa con la elaboración de soluciones transferibles a escala comunitaria, en un momento en el que la resiliencia hídrica se sitúa entre las prioridades estratégicas de las instituciones europeas.

La colaboración prevé el desarrollo de acciones concretas en distintas áreas temáticas de interés compartido como la neutralidad energética y el establecimiento de planes integrados de gestión de aguas residuales urbanas para abordar el desbordamiento de aguas pluviales; la creación de un sitio de referencia para vigilancia de aguas residuales; el apoyo a planes de gestión del riesgo para la reutilización del agua; la desalación; el aprovechamiento hidroeléctrico en infraestructuras del ciclo urbano del agua; y actuaciones relacionadas con la protección del Parque Natural de Doñana, de acuerdo con los objetivos del Plan de Acción para la Contaminación Cero, la Estrategia de Biodiversidad de la UE y la Directiva Marco del Agua.

En este marco, el JRC aportará su capacidad científica, su experiencia técnica y su conexión con las políticas públicas europeas, mientras que Emasesa contribuirá con conocimiento operativo, instalaciones, experiencia de gestión y capacidad de pilotaje en condiciones reales.

SEVILLA COMO ESCENARIO

Con Sevilla como escenario, se pondrán a prueba soluciones reales: desde la desalación como respuesta a la escasez hasta la reutilización como pieza clave de la economía circular, junto con avances en digitalización y vigilancia avanzada de aguas. Sevilla y su área metropolitana aspiran así a ir más allá de un laboratorio (living lab) y consolidarse como un entorno operativo de pruebas a escala real, al servicio de más de un millón de personas.

Este paso refuerza, además, la posición de Sevilla dentro de la nueva European Water Academy (EUWA), una de las grandes apuestas de la Comisión Europea para conectar formación, innovación y aplicación real. Todo esto se sostiene sobre un ecosistema en el que confluyen operadores, conocimiento y tecnología: Emasesa, la Cátedra del Agua junto a la Universidad de Sevilla y el entorno de Sevilla Tech Park, donde ciencia, industria e innovación ya están operando de forma integrada.

"Aquí no se está construyendo solo un proyecto. Se está configurando un modelo de gestión en torno a la resiliencia hídrica y el territorio", destacan ambas entidades. El convenio contempla también la posibilidad de suscribir acuerdos específicos para poner en marcha proyectos concretos, designa responsables de coordinación en ambas entidades y establece la elaboración de informes anuales sobre las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos.

Su duración inicial es de cinco años desde la fecha de la última firma, sin que el acuerdo constituya una base de financiación entre las partes, de modo que cada una asumirá los gastos en que incurra dentro del marco de cooperación establecido. Con esta firma, Emasesa refuerza su perfil institucional como empresa pública comprometida con una gestión del agua innovadora, sostenible y alineada con los grandes objetivos europeos.

Para Sevilla, esta alianza supone, además, una oportunidad para ganar visibilidad como espacio de referencia en políticas urbanas del agua y como entorno de colaboración entre conocimiento científico, servicio público e innovación aplicada.