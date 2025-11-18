Emasesa lanza en Sevilla una nueva oferta pública de empleo para cubrir 15 plazas

Un operario de Emasesa junto a un vehículo de empresa como foto de recurso. - EUROPA PRESS

Emasesa, la empresa pública de aguas de Sevilla, ha abierto dos concursos públicos para incorporar personal al grupo operario de dos áreas clave: distribución y gestión de activos.

En total, se ofertan diez plazas para ayudante de distribución (en redes de abastecimiento y saneamiento) y cinco para ayudante de gestión de activos (en mantenimiento electromecánico), según detallan fuentes municipales a Europa Press.

En ambos casos, las personas aspirantes deberán acreditar la titulación requerida: un Grado Medio o Superior de Formación Profesional o un Certificado Profesional, de nivel 2 o 3, de las familias profesionales que se especifican en las bases.

Al margen, para el perfil de distribución se exige carné de conducir C1, mientras que para el de gestión de activos será necesario contar con carné B y se considerará como mérito poseer el C1.

Al respecto, el plazo para presentar solicitudes finaliza a las 22,00 horas del 14 de enero de 2026 y la inscripción se puede realizar exclusivamente a través del canal de empleo de Emasesa: 'https://www.emasesa.com/canal-empleo-concursos-publicos/'.

En este sentido, antes de completar el proceso, se recomienda consultar las bases generales y particulares de la convocatoria y abonar la tasa correspondiente, añaden las mismas fuentes.