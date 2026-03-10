Emasesa renovará las redes de abastecimiento de la calle Hélice de Sevilla Este a partir del 16 de marzo

Calle Hélice de Sevilla Este - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emasesa, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, ha anunciado el comienzo el próximo lunes 16 de marzo del proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de la calle Hélice del distrito Sevilla Este con la finalidad de "mejorar el servicio prestado, la presión, el caudal y la eliminación de fugas".

Según ha informado el Consistorio en una nota, una vez finalizados estos trabajos, el gobierno municipal repavimentará todo esta vía. Estas obras, que cuentan con un presupuesto de 276.762 euros y una duración de 3,5 meses incluyen la sustitución de válvulas, hidrantes y la reposición de la totalidad de las acometidas domiciliarias de abastecimiento.

La ejecución de las obras está prevista que se realice en cuatro fases correspondiendo la primera al margen derecho de la calle Hélice, en el tramo desde la calle Flor de Azalea hasta la calle Reactor. Durante la segunda fase se intervendrá también en el margen derecho de la calle Hélice, pero en el tramo desde la calle Reactor a la calle Carlinga.

La tercera fase actuará en el margen izquierdo de la calle Hélice, en el tramo desde la calle Flor de Azalea a la calle Reactor, incluyendo el tramo de la calzada al margen derecho de la calle Hélice. Y, por último, la cuarta fase se realizará también en el margen izquierdo de la calle Hélice, en el tramo desde la calle Reactor hasta la calle Carlinga, incluyendo el tramo de la calzada al margen derecho de la calle Hélice.

El Ayuntamiento ha asegurado que estos trabajos "no requerirán el corte total del tráfico rodado" y para los peatones se instalarán pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos que eviten en lo posible las molestias. Del mismo modo, el distrito y técnicos de Emasesa se reunirán el próximo 13 de marzo con los vecinos de cara al inminente inicio de estas obras.