Emasesa valora la ciberseguridad en los servicios esenciales públicos en un contexto de "amenazas digitales"

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha incidido con motivo del Día Internacional de la Seguridad de la Información, previsto para este domingo 30 de noviembre, en la importancia de la ciberseguridad e innovación tecnológica, concretamente en un "contexto global marcado por el aumento de las amenazas digitales y la necesidad de proteger los servicios públicos esenciales".

Según ha informado Emasesa en una nota de prensa, con motivo de la citada conmemoración, ha lanzado la campaña 'Cuidamos tu agua, protegemos tus datos', dirigida a visibilizar su "compromiso con la protección y privacidad de los datos personales de la ciudadanía". De igual forma, la empresa ha incorporado un espacio específico sobre ciberseguridad en la sección de Usuarios de su web, con información sobre amenazas habituales y recomendaciones de prevención. Asimismo, desarrolla acciones de concienciación y formación interna, incluyendo sesiones sobre la Directiva NIS2 y contenidos divulgativos en colaboración con entidades especializadas.

Desde 2023 cuenta con la certificación en la norma Iso/Iec 27001, situándose, asegura, como la primera empresa de aguas totalmente pública en España en obtener este reconocimiento, según indica.

La acreditación "avala la aplicación de las mejores prácticas internacionales en la gestión de la seguridad de la información" e incluye la web corporativa, la oficina online y la app 'Miemasesa', así como los sistemas que soportan la administración electrónica, la gestión de contratos, consumos, facturación, pagos y notificaciones. Además, la empresa ha obtenido la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para categoría Media.

En el marco del proyecto Perte de digitalización del ciclo del agua, Emasesa ha implementado una arquitectura de ciberseguridad de nueva generación basada en el modelo en la nube SASE (Secure Access Service Edge), que integra funciones como SWG (pasarela web segura), CASB (agente de seguridad de acceso a la nube) y ZTNA (acceso a la red de confianza cero). Esta solución protege a los usuarios que acceden a internet, servicios en la nube y aplicaciones internas desde cualquier ubicación, minimizando la exposición a ciberataques y reforzando la continuidad operativa del servicio.

Asimismo, la empresa ha indicado que ha sido reconocida a nivel nacional con el galardón al 'Mejor Industrial Cybersecurity Officer (ICSO) 2025 en el sector Agua', otorgado por el Centro de Ciberseguridad Industrial a Alfonso López-Escobar, director de Seguridad de la Información.

La empresa también recibió el premio iAgua al Proyecto de Digitalización del Año por su proyecto Embalse Digital 5.0. Emasesa participa de forma activa en foros y organismos nacionales, como el Congreso Segurinfo, el ISMS Fórum, el Centro de Ciberseguridad Industrial y el Es-Isac Aguas.

Por último, la corporación ha destacado el proyecto Embalse Digital 5.0, desarrollado dentro del Perte de Digitalización del ciclo del agua y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, tiene como objetivo mejorar la eficiencia del uso del agua en Sevilla y su área metropolitana y acelerar el programa de transformación digital de Emasesa.