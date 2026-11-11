Los embalses que abastecen a Emasesa en Sevilla alcanzan este miércoles el 73,1% de capacidad tras las intensas lluvias

Gente deambula bajo la lluvia por las calles del centro de Sevilla. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa)ha registrado en las últimas 24 horas un máximo de 76,4 litros por metro cuadrado (l/m) en Aracena y de 39 l/m en Tamarguillo, en Sevilla, tras las últimas lluvias registradas este miércoles. Unas abundantes precipitaciones que, además, han provocado que los embalses gestionados por Emasesa almacenaran a primera hora de este miércoles aproximadamente 468,47 hectómetros cúbicos (hm3), equivalentes al 73,1 % de su capacidad total.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, donde ha resaltado que durante el episodio de lluvias, Emasesa ha recibido y atendido 75 avisos relacionados con las precipitaciones en su ámbito de actuación, 65 de ellos en Sevilla, sin que actualmente permanezca ninguno en curso.

Además, ha señalado que las zonas de la capital que concentraron un mayor número de avisos fueron El Plantinar-El Juncal y Las Lumbreras-Hacienda San Antonio, con cuatro cada una, seguidas de Centro Suroeste, San Bernardo, Nervión Este, Los Pájaros, Ciudad Jardín y El Porvenir-La Estrella-Tabladilla, con tres avisos en cada zona.

La red de saneamiento y las estaciones de bombeo han respondido al episodio, caracterizado por precipitaciones de carácter moderado y tormentoso especialmente durante la tarde. En la EBAP Tamarguillo llegaron a entrar simultáneamente en funcionamiento sus diez grupos de bombeo; en Guadaíra se activaron cinco de los seis disponibles y también entraron en servicio las instalaciones de la zona norte.

En Los Remedios, ante el elevado nivel de entrada, se activó el funcionamiento en modo pluvial por gravedad para facilitar la evacuación hacia el río y aliviar la llegada de agua a la EDAR Tablada.

Asimismo, el Consistorio ha señalado que en San Jerónimo se realizaron igualmente las maniobras necesarias para gestionar los caudales derivados de las precipitaciones. Los depósitos de retención de aguas pluviales tuvieron una ocupación limitada. La entrada más significativa se produjo en el DRAP de Kansas City, que alcanzó el 17 % de su capacidad. A primera hora de este miércoles todos los depósitos se encontraban ya vacíos.

En la zona de los embalses, junto a los 76,4 l/m registrados en Aracena, se contabilizaron 22,9 l/m en Melonares, 18,63 en Zufre, 16,7 en Gergal y 6,3 en Minilla. La primera estimación sitúa las aportaciones derivadas del episodio en torno a 3 hm, una cifra pendiente de validación con los datos definitivos.

ACTIVO EL NIVEL OPERATIVO 1 DEl PLAN DE EMERGENCIA POR LLUVIA

En este contexto, Emasesa ha activado el Nivel Operativo 1 de su Plan de Emergencia ante el aviso amarillo por lluvias, anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), previsto para la jornada, reforzando de manera preventiva los medios técnicos y operativos destinados a atender posibles incidencias en Sevilla y su área metropolitana.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el dispositivo tiene como objetivo anticipar la respuesta ante un posible incremento de avisos relacionados con las precipitaciones, especialmente los vinculados a la red de saneamiento, y garantizar la capacidad de actuación durante las distintas franjas horarias.

Para ello, Emasesa ha organizado un operativo integrado por equipos propios y externos, maquinaria especializada y personal técnico de coordinación y planificación, que permanecerá disponible para intervenir y redistribuirse territorialmente en función de la evolución de las lluvias y de las incidencias que puedan producirse.

Equipos distribuidos por las zonas de emergencia Los medios operativos se posicionarán estratégicamente en las 16 Zonas de Emergencia de Actuaciones de Saneamiento (ZEAS) establecidas, facilitando así una respuesta más rápida ante posibles acumulaciones de agua o incidencias en las redes.

Se trata de un dispositivo dinámico, por lo que tanto los equipos como la maquinaria podrán desplazarse entre las diferentes zonas de emergencia en función de la evolución de la situación y de la concentración de avisos.

Entre los medios propios previstos por Emasesa se encuentran 33 operarios, seis capataces de saneamiento y 16 máquinas, distribuidos entre los turnos de mañana, tarde y noche. A estos recursos se añaden los equipos externos previstos para la jornada, con 22 operarios y once máquinas disponibles a lo largo de los diferentes turnos.

De esta forma, el operativo contempla la disponibilidad de un total de 55 operarios y 27 máquinas, además de los capataces y el personal técnico encargado de la coordinación, seguimiento y planificación de las actuaciones.

REFUERZO DURANTE LA MADRUGADA Y DE LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN

Ante la intensidad de las precipitaciones prevista, Emasesa ha reforzado especialmente el dispositivo durante la madrugada para garantizar la continuidad entre los turnos. En concreto, el capataz y dos equipos del turno de noche prolongarán su actividad hasta las 3,00 horas, momento en el que anticiparán su incorporación el capataz y otros dos equipos correspondientes al turno de mañana.

Asimismo, ante la previsión de que pueda producirse un aumento significativo del número de avisos, la empresa ha reforzado los medios de planificación durante la tarde y la noche, con el objetivo de facilitar la coordinación y priorización de las intervenciones. El personal técnico de redes de saneamiento permanecerá igualmente disponible para la resolución de incidencias y el seguimiento de la planificación del dispositivo.

El operativo permanecerá sujeto a la evolución de las precipitaciones y a las necesidades que se detecten sobre el terreno. Emasesa realizará un seguimiento permanente de la situación, adaptando la distribución de equipos y medios cuando la concentración o intensidad de los avisos así lo requiera.

Con la activación del Nivel Operativo 1 del Plan de Emergencia, Emasesa busca anticiparse a los posibles efectos de las lluvias, reducir los tiempos de respuesta y garantizar la capacidad de intervención en la red de saneamiento, manteniendo los recursos preparados para actuar allí donde resulten necesarios.