Empieza este miércoles la campaña electoral en la Universidad de Sevilla para elegir a rector por sugrafio universal

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los más de 70.000 estudiantes, profesores y personal de administración de la Universidad de Sevilla empiezan este miércoles a escuchar de manera oficial las propuestas de los siete candidatos a rector de la US, que recupera de nuevo las elecciones por sufragio universal con voto ponderado tras recogerlo así en su nuevo Estatuto ya adaptado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Para dicha campaña, la US ha dispuesto un presupuesto de 70.000 euros a repartir entre los siete candidatos. Según la normativa electoral, los aspirantes tendrán que justificar los gastos y si no alcanzan el 5% de los votos tienen que devolver los fondos.

Tras la proclamación definitiva de las siete candidaturas que se han presentado, los aspirantes ya oficiales a ocupar el sillón del Rectorado de la US tienen hasta el próximo 29 de octubre para desgranar su programa electoral. No es la primera vez que la Hispalense celebra elecciones a rector por sufragio universal. Miguel Florencio y Manuel Ramón Alarcón fueron los primeros en someterse a este sistema en las elecciones de 2004.

Para la publicación de las candidaturas, la US realizó un sorteo y el orden es el siguiente: Alfonso Castro, Carmen Vargas, José Luis Gutiérrez, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y Ana López, según la información facilitada por la institución académica en una nota de prensa.

Según el calendario aprobado, del 9 al 29 de octubre, será el período de voto anticipado para la primera votación, que se hará bien en la Secretaría General o en las secretarías de los centros. El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación en horario de 09,00 a 20,00 horas. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector electo.

Si es necesario celebrar una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre será el día que se celebre la segunda votación, también en el mismo horario de 09,00 a 20,00 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales.

En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.