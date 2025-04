Empieza en Sevilla el VI Foro de Desarrollo Local con 3.000 personas y "la perspectiva municipal" ante los nuevos retos

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha acogido este martes la ceremonia inaugural del VI Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (WFLED), un evento internacional que congrega en Sevilla del 1 al 4 de abril a más de 3.000 personas, entre responsables de gobiernos y organismos internacionales, expertos y representantes de la sociedad civil de un centenar de países. El objetivo es debatir, abordar estrategias y acordar soluciones que impulsen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), poniendo al desarrollo económico local en el epicentro del cambio global.

Durante su discurso de bienvenida, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha recordado tanto la importancia cuantitativa del evento (600 participantes de Europa, 500 de África, 370 de América Latina, 50 de Asia, 25 de Norteamérica); como cualitativa (481 representantes de gobiernos locales, 92 de gobiernos regionales, 113 de gobiernos nacionales, 267 organizaciones civiles, 87 organizaciones internacionales, 125 representantes del sector privado, 134 universidades, 54 agencias de desarrollo, 44 personas en representación de Naciones Unidas).

Como munícipe, por su doble condición de alcalde y presidente de una diputación provincial, conminó a todos a "buscar soluciones para los territorios y para la gente desde la perspectiva de lo local", a "avanzar en la puesta en común de soluciones a problemas singulares en el ámbito mundial, desde la óptica de los gobiernos locales".

Estos, recordó, "tienen la capacidad de simplificar problemas complejos, desde la cercanía, desde el conocimiento, como de la ventanilla única". Por eso son también, según subrayó Javier Fernández, la administración más valorada en cualquier encuesta.

El presidente pidió además la complicidad de los medios de comunicación para "llevar la voz de los gobiernos locales a todo el planeta". "Porque lo que aquí pase, hay que contarlo; porque lo que no se cuenta, no existe; lo que no se comparte, no puede ser solucionado; porque lo que no se sabe, no puede ser valorado ni admirado", aseveró.

Sobre las conclusiones que espera que salgan de este foro, el presidente de la Diputación sevillana apostó por tres aspectos fundamentales: por la Paz, "porque no puede haber desarrollo de los pueblos si no hay paz en el planeta"; por el papel de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático, "porque no hay planeta b, ni es posible la convivencia si no cuidamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor"; y por el reparto de la riqueza. En este sentido, antes del arranque del acto, anunció que la Diputación de Sevilla va a duplicar las cantidades económicas que dedica a la cooperación internacional en los próximos ejercicios.

Fernández también se mostró satisfecho porque el foro vaya a poner en valor el trabajo de los gobiernos intermedios de las diputaciones y sus políticas de "costura del territorio" y terminó citando una frase de Eduardo Galeano: "Mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo".

El edil de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha participado igualmente en la ceremonia de apertura, donde ha destacado el carácter mundial del evento y el papel de la ciudad al acogerlo por segunda vez, como espacio "referente en materia de cooperación" internacional entre gobiernos locales. El concejal ha defendido así el "apoyo" del Ayuntamiento a la consecución de los objetivos en materia de cooperación al desarrollo, con "1,8 millones" de euros destinados a la materia.

Al acto de inauguración han asistido unas 800 personas y ha contado además con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero; de los consejeros de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz; e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; y de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, entre otras autoridades.

También han tenido un papel destacado en la ceremonia responsables de entidades y organismos convocantes, como Francisco Reyes, que preside el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI); Jan Van Zanen, presidente de la organización internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); y el concejal del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García Martín. El acto ha sido conducido por la periodista Belén Torres y ha contado con un espectáculo flamenco.

El objetivo general del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local es promover la Agenda 2030 y abordar los retos asociados a la implementación de los ODS a nivel local, mediante el intercambio de experiencias y el acuerdo de políticas de desarrollo económico local inclusivas.

Esta sexta edición servirá para preparar la IV Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (FFD4), que se celebrará también en Sevilla en junio y julio. Según los organizadores del foro, esta sexta edición es una de las citas más importantes de las que se han celebrado hasta ahora, porque se produce cuando los avances en los ODS están siendo insuficientes, la desigualdad sigue en aumento, la emergencia climática se acelera y los modelos de crecimiento no logran reducir brechas estructurales entre países y regiones.

En ese contexto, los debates, ponencias y reuniones han arrancado esta mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos y se desarrollarán entorno a tres ejes. El primero de ellos pone el foco en la llamada triple transición (los cambios interconectados en digitalización, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social), el trabajo decente y la justicia social; el segundo se centra en las coaliciones territoriales y globales para la financiación del desarrollo local sostenible; y el tercero se desarrolla bajo lema "economías locales que cuidan: instrumentos, políticas, infraestructuras, servicios y personas para la cohesión territorial".