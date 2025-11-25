Empresas andaluzas y portuguesas refuerzan su cooperación en un encuentro empresarial organizado por Prodetur

XIV Encuentro Empresarial Luso-Andaluz, una iniciativa organizada por Prodetur, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) y la Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO (PORTUGAL), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio de Vila Real de Santo António, en el Algarve portugués, ha acogido este martes el XIV Encuentro Empresarial Luso-Andaluz, una iniciativa organizada por Prodetur, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) y la Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Según una nota remitida por la institución provincial, esta edición ha reunido a cerca de un centenar de participantes entre empresas de un lado y otro de la frontera "interesadas en ampliar contactos y explorar oportunidades comerciales en ambos territorios".

La apertura del encuentro ha estado a cargo del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, y el presidente de la Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Palma de Araujo, quienes han dado la bienvenida a los asistentes y han destacado la importancia de este foro empresarial transfronterizo.

Por su parte, Rodríguez Hans ha subrayado la consolidación de este foro, que cumple ya catorce ediciones. "Este Encuentro se ha convertido en uno de los espacios más valiosos para fortalecer la cooperación empresarial entre Andalucía y Portugal", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la internacionalización y el impulso a la competitividad de las pymes como "ejes fundamentales del trabajo que desarrolla la Diputación de Sevilla". En este sentido, ha señalado que este tipo de encuentros "ofrecen a las empresas una herramienta eficaz para abrir mercados y establecer contactos comerciales con un coste mínimo y una eficacia máxima".

El programa de la jornada ha incluido la ponencia 'El sol sale para todo el mundo', a cargo del presentador y empresario Manu Martínez, además de una sesión de networking en mesas empresariales, que ha permitido a los participantes generar contactos directos y explorar posibles alianzas.

En los trece años de trayectoria de este programa de la sociedad provincial en colaboración con AJE Sevilla, y cuyos encuentros se han ido alternando entre municipios sevillanos y localidades del sur de Portugal, han participado cerca de 1.400 empresas andaluzas y portuguesas.