Las empresas turísticas de Sevilla apuestan en 2026 por la provincia y por una oferta descentralizada en la ciudad

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) seguirá apostando el próximo año por la descentralización del sector en la ciudad con el objetivo de canalizar esos flujos de visitantes desde el Casco Antiguo a otras zonas, como pueden ser la Cartuja, Macarena o Nervión, y pondrá el foco en la provincia para que "con toda la riqueza patrimonial y natural que tiene, nos ayude a aumentar el gasto turístico, el perfil del cliente de calidad y las pernoctaciones".

Son algunas de las estrategias que tiene sobre la mesa la patronal que aglutina el ocio y las actividades turísticas, que valora este 2025 como un año "bastante bueno" en lo que a la asociación y las empresas que la integran se refiere, tal como comenta el presidente de ASET, Jorge Robles, en declaraciones a Europa Press.

"Hemos confirmado esa fortaleza dentro del tejido empresarial y asociativo de la provincia y nos hemos sabido adaptar a este contexto que hay ahora mismo, que es bastante cambiante", afirma Robles, quien reconoce que en cuanto a la demanda "sí se empieza a notar una ralentización y una estabilización en lo que es la temporada, sobre todo a nivel nacional, que es más acusada".

Al margen de la diversificación de público y la desestacionalización, desde ASET se marcan como reto una "mayor exigencia en términos de calidad y profesionalización", al tiempo que aseguran que el sector ha demostrado, una vez más, su capacidad para generar empleo, riqueza y dinamizar el destino. ASET agrupa a 130 empresas unidas por un objetivo común: "las experiencias turísticas de calidad".

Dentro del balance de este 2025, la patronal de las empresas turísticas remarcan que se han dado "pasos importantes" para consolidar su posición institucional, "tanto a niveles públicos como privados". En este sentido, "participamos en todos los órganos representativos, en todas las mesas de trabajo y esta presencia nos permite trasladar las necesidades reales de nuestras empresas y contribuir de forma siempre constructiva a la toma de decisiones", señala Robles.

El presidente de ASET también destaca el impulso, desde el colectivo que preside, de "nuevos espacios de diálogo y reflexión", así como la organización de foros propios y encuentros sectoriales, "que han favorecido esa cohesión que tenemos entre todas las empresas que conformamos esta asociación, que ha hecho, además, que se incorporen otras nuevas".

ÍNDICE GLOBAL DE ACTIVIDAD TURÍSTICA

Desde ASET se quiere dar un nuevo impulso al Índice Global de Actividad Turística, una iniciativa en la que colabora el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de la Olavide (UPO), "que es una herramienta pionera que permite medir con una mayor precisión la realidad del sector y orientar mejor las decisiones estratégicas de las empresas".

Junto a ello, Robles subraya la culminación del proyecto 'Íntegrales' desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Empleo, que nos ha permitido dar formación e inserción laboral a personas en riesgo de exclusión social en empresas del sector, con 62 personas beneficiadas".

En este 2025 se han recuperado, además, los premios ASET María José Uruñuela, reconocimientos a la excelencia, al talento "y al aporte a nuestro sector y a la sociedad en general" que se entregaron durante el transcurso de una gala turística.

"De cara a 2026 queremos seguir creciendo de una manera equilibrada, constante; avanzar en la innovación, la formación, la digitalización y reforzar la profesionalización del sector adaptándonos a las nuevas formas del consumo, con un público que demandan cada vez más actividades más experienciales, más personalizadas, más conectadas con el propio territorio", añade Robles.

En opinión del máximo responsable de ASET, otro desafío es contar con marcos normativos "más claros y ágiles" que permitan a las empresas del sector "evolucionar, invertir y generar empleo". En este sentido, recuerda la ley de turismo sostenible "que está a las puertas de aprobarse", con margen de mejora, si bien "seguimos trabajando y colaborando al respecto con la Consejería de Turismo".