Empresas Turísticas de Sevilla refuerza en Fitur su apuesta por un turismo basado en la "calidad" y "experiencias"

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) ha realizado un balance muy positivo de su participación en Fitur, reforzando su apuesta por un turismo basado en la "calidad" y en las "experiencias".

Según ha detallado ASET en una nota, una edición que, tal y como ha señalado su presidente, Jorge Robles del Salto, "marcada por un contexto especialmente sensible debido a la tragedia que ha azotado a Andalucia en Adamuz".

En esta misma línea, el presidente de ASET ha añadido que este año "hemos vivido una edición atípica de Fitur". Por tanto, ha sido una muestra "mucho más profesional", dado que ha estado "vacía" de contenido en cuanto a relaciones institucionales se refiere, pero a la que "no podíamos faltar al ser una cita clave para nuestro sector", ha afirmado Robles del Salto.

Además, ha subrayado la importancia estratégica de Fitur para las empresas asociadas y para el futuro del destino Sevilla. "Como empresarios llevábamos muchos meses trabajando previamente esta feria, por tanto, teníamos que estar aquí, mantener nuestra agenda profesional, los contactos y las reuniones previstas". Así, "el mejor homenaje ha sido seguir con nuestra hoja de ruta habitual", ha explicado el presidente.

Para Robles del Salto, la feria ha sido muy fructífera en términos de relaciones empresariales "porque hemos estado muy centrados en el trabajo y en el futuro del destino". ASET ha acudido a Fitur en un momento de crecimiento y consolidación, con 130 empresas asociadas que conforman una oferta turística "diversa, innovadora y de alta calidad".

Asimismo, ha detallado que "algunas empresas han venido con stand propio y otras con una intensa agenda profesional de reuniones con agentes públicos y privados del sector turístico". Además, ha resaltado que "todas merecen el máximo respeto porque vienen a dar lo mejor de sí en favor del destino Sevilla".

Por tanto, en líneas generales, Robles del Salto ha subrayado que "hemos traído una oferta muy variada e innovadora, con nuevos productos que van a gustar mucho y que refuerzan el atractivo de toda la provincia".

Con vistas a 2026, el presidente de ASET ha indicado que "afrontamos un momento clave", asegurando que "este será el año de la consolidación total, en el que todo el crecimiento sostenido que hemos ido registrando en los últimos ejercicios se va a traducir en consolidación del destino en base a la calidad y las experiencias".

En este sentido, el presidente ha valorado que "nuestras empresas no dejan de innovar y de hacer alianzas para ofrecer productos sólidos, que marcan la diferencia y son un atractivo muy potente para los visitantes". Junto a ello, la asociación continúa apostando por la generación de conocimiento y datos para la inteligencia turística, con proyectos como el Índice de Actividad Turística, que ASET seguirá impulsando y financiando.

Por otro lado, ha añadido que "nuestro objetivo final es contar con la información más exacta para dar servicio a nuestras empresas y ayudarlas a crecer". Además, el presidente ha valorado la cohesión interna. "Esa unidad, esas buenas vibraciones y esa forma compartida de entender el turismo que tenemos se ha puesto de manifiesto por ejemplo con el autobús que hemos habilitado para los traslados a Madrid, algo que ha sido mucho más que una solución para todos".

FEDERACIÓN ANDALUZA

Junto al trabajo en la provincia de Sevilla, ASET continua impulsando la Federación Andaluza de Empresas de Ocio y Actividades Turísticas, a la que se acaba de unir Granada. Andalucía es la comunidad más poblada de España, con ocho provincias y este es un sector muy disperso. Hemos conseguido integrar ya a seis provincias y 2026 será el año de la consolidación, con la organización del primer congreso sectorial que "marcará un antes y un después", ha avanzado Robles del Salto.

"Durante la feria hemos mantenido un contacto constante con profesionales y entidades para que el destino Sevilla siga creciendo de forma ordenada, inteligente y basada en experiencias, que son las que realmente van a marcar la diferencia de nuestro destino turístico", ha concluido.