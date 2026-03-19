Emvisesa aprueba una ampliación de capital de casi tres millones para el Plan Hábitat Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha aprobado en la Junta General de la empresa municipal una ampliación de capital por importe de 2.980.923 euros, destinada al desarrollo del Plan Hábitat Sevilla, una iniciativa orientada a la mejora integral del parque público de viviendas en alquiler.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta inversión permitirá intervenir en 20 promociones distribuidas por toda la ciudad, alcanzando un total de 2.071 viviendas. Esta actuaciones se desarrollarán a lo largo de 2026.

Las intervenciones previstas incluyen la renovación y modernización de ascensores, la mejora del aislamiento y la eficiencia energética, actuaciones en accesibilidad, el refuerzo de la seguridad en edificios y la renovación de instalaciones y la mejora de garajes.

Estos trabajos se van distribuir en siete barrios de la ciudad: Sevilla Este (2 promociones), Torreblanca (5 promociones), Pino Montano (6 promociones), San Jerónimo (2 promociones), Amate (2 promociones), Nervión (2 promociones) y Macarena (1 promoción).

El Ayuntamiento ha indicado que las obras correspondientes al Plan Hábitat Sevilla se encuentran "ya licitadas y adjudicadas, quedando únicamente pendiente este trámite de ampliación de capital para su puesta en marcha definitiva".

El Plan Hábitat Sevilla se enmarca dentro de la estrategia municipal para "dar respuesta a la creciente demanda de vivienda y avanzar en un modelo de ciudad más accesible, sostenible y habitable". En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, está desarrollando un plan de vivienda pública.

El Consistorio ha subrayado que durante la presente legislatura se han puesto en marcha un total de 2.200 viviendas, de las cuales 1.814 se destinan a alquiler (82%) y 386 a venta (18%). De ellas, 346 ya han sido entregadas, mientras que el resto se encuentra mayoritariamente en fase de obra o próximas a iniciarse.

"Con esta actuación, este Gobierno municipal refuerza su apuesta por una vivienda pública de calidad, mejorando las condiciones de vida de miles de inquilinos y garantizando la conservación y actualización del parque residencial municipal", ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.