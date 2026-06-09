Emvisesa firma convenios con dos entidades para facilitar alojamiento a personas vulnerables en Sevilla

Firma de convenio de Emvisesa con entidades sociales para la cesión de viviendas en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha formalizado dos nuevos convenios de colaboración con las entidades 'Cuenta3 Comunidad Creativa' y la Asociación para la Reinserción Social Zaqueo, destinados a facilitar alojamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, uno de los acuerdos suscritos permitirá respaldar el proyecto 'Mujereando: Vivienda Social para mujeres en proceso de inclusión a través del arte y la cultura', desarrollado por 'Cuenta3 Comunidad Creativa'.

Así, se pondrá a disposición de la entidad una vivienda destinada a "ofrecer un entorno seguro, estable y digno para mujeres en situación de vulnerabilidad, facilitando su recuperación personal, su formación y su inserción laboral".

Por otra parte, Emvisesa ha firmado un convenio con la Asociación para la Reinserción Social Zaqueo para la cesión de al menos dos viviendas destinadas al desarrollo del proyecto 'Casa Abierta'.

Esta iniciativa está dirigida a personas que han cumplido penas privativas de libertad y que se encuentran en situación o riesgo de sinhogarismo, facilitando su proceso de reinserción social y autonomía personal.

La Asociación Zaqueo desarrollará en estas viviendas "un programa de alojamiento transitorio tutelado que ofrecerá un entorno seguro y estable, acompañado de apoyo profesional y seguimiento social".

El delegado de Urbanismo y presidente de Emvisesa, Juan de la Rosa, ha destacado que "la vivienda no puede entenderse únicamente como una respuesta habitacional, sino como una herramienta capaz de transformar vidas, generar oportunidades y favorecer la integración de quienes más apoyo necesitan".