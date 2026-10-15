Encuentran un arma de guerra en medio de la calle en Tiro de Línea en Sevilla

Arma localizada en Sevilla - VOX

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha encontrado en la jornada de este pasado miércoles, 15 de octubre, un arma de guerra que se encontraba depositada en medio de una calle de la zona de Tiro de Línea en Sevilla.

Así lo han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press sobre una información que adelantaba el grupo Vox, quien incidía en que se trataba de un lanzagranadas y un fusil de asalto AK-47.

De hecho, fue una señora del barrio la que alertó a los agentes del hallazgo. Por el momento, la causa está siendo investigada, si bien se encuentra bajo secreto, mientras que los profesionales intentan localizar al dueño del fusil.