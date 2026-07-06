Encuentran un caimán de medio metro durante un registro policial en Los Pajaritos en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional . - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha encontrado durante un registro policial en el barrio sevillano de Los Pajaritos un caimán de medio metro, según han detallado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

Según la información, adelantada por el diario ABC y confirmada por esta agencia, el incidente ha sucedido en la mañana de este lunes, mientras los agentes realizaban una redada en Los Pajaritos.

Por el momento, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo del animal, que será custodiado en los próximos días.