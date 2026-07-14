Endesa abre un expediente de fraude cada 30 minutos en Sevilla, 79 de ellos vinculados a cultivos de marihuana

Agentes de la policía, en una operación para desmantelar cultivos indoor de marihuana y contra delitos de fraude eléctrico, en presencia de técnicos de la compañía - ENDESA

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha abierto 8.773 expedientes por fraude en la provincia de Sevilla en los primeros seis meses de año, es decir, un expediente cada 30 minutos. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 57 millones de kilovatios hora, lo que supone el consumo energético de 200.000 hogares durante un mes.

Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos, así como la afectación a la calidad del suministro eléctrico que se ve interrumpido de forma continua por la saturación de las redes derivada del fraude masivo, indica la compañía en un comunicado.

La situación empeora cuando este fraude procede de plantaciones de marihuana, remarca la eléctrica. De este modo, en los primeros seis meses del año, Endesa ha abierto 79 expedientes de fraude vinculados a esta actividad, es decir más de un caso de fraude vinculado a plantaciones de marihuana cada tres días.

Esta práctica ha supuesto la defraudación de cerca de 6 millones de kilovatios hora en seis meses, es decir, el 10% de la energía que se defrauda en la provincia de Sevilla está vinculada a plantaciones de marihuana, destaca la compañía.

Las plantaciones de marihuana indoor provocan la saturación de las redes eléctricas afectando a todos los vecinos, ya que una sola plantación de marihuana en una vivienda puede llegar a consumir como 80 viviendas a la vez las 24 horas del día.

Por este motivo las infraestructuras eléctricas no pueden soportar esta demanda energética "que roza niveles de polígonos industriales y acaban saturadas derivando en graves problemas para la seguridad de las instalaciones y los suministros".

"La demanda energética desmesurada de las plantaciones de marihuana desciende drásticamente en el momento de la operación policial, ya que se han desmantelado 40 cultivos, más de 5.000 plantas, y se realizaron 30 cortes de suministro por enganches ilegales", destaca el comunicado.

Una vez desmanteladas las plantaciones, la saturación de las redes "se mitiga y desaparecen los problemas de suministro", ya que en las zonas donde se registra fraude masivo Endesa "ha llegado a triplicar la potencia energética para contrarrestar este problema". Pero cuando no se elimina el origen del fraude, como puede ser una plantación, "el problema vuelve a aparecer al poco tiempo".

Ante esta situación, Endesa subraya el refuerzo de las infraestructuras eléctricas. "Solo en las zonas donde se registran mayores incidencias por sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, Endesa instalarán diez nuevos centros de transfarmoción con una potencia de 12.600 KVAs, ya que cada centro de transformación que se ubicará en estos barrios contará con dos máquinas transformadoras de 630 KVA, es decir energía suficiente para abastecer a 7.087 nuevos clientes".