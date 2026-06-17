Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla acuerdan la instalación de 23 centros de transformación para reforzar el suministro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y director territorial de Endesa. Rafael Sánchez, junto al equipo de Urbanismo y a los responsables de distribución de Endesa - ENDESA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, han acordado la instalación de 23 nuevos centros de transformación en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la calidad de suministro.

Según ha detallado la eléctrica en una nota de prensa, la empresa invertirá 4,3 millones de euros para instalar 23 nuevos centros de transformación que se ubicarán por toda la ciudad, dando inicio los trabajos a partir de la semana próxima. Del total de los centros de transformación previstos, diez de ellos se instalarán en las zonas más afectadas por "el fraude, principalmente el derivado de las plantaciones de marihuana".

Concretamente, se instalarán tres en Palmete, tres en Torreblanca, dos en Padre Pío y otros dos en el Polígono Sur, mientras que los 13 restantes servirán para reforzar el suministro en polígonos industriales como el de Carretera Amarilla y Store, donde se instalarán cuatro y dos respectivamente, y el resto en diferentes puntos de la ciudad como San Laureano, Nervión, El Juncal, Santa Teresa y el centro.

De esta manera, este acuerdo se une a otros dos firmados con el Ayuntamiento en 2022 y 2025 con la cesión de diferentes ubicaciones para la instalación de 25 nuevos centros de transformación en total, los últimos de los cuales se terminaron de instalar en diciembre de 2025 y se encuentran ya en funcionamiento. Gracias a estas instalaciones se ha llegado a duplicar, e incluso triplicar, la potencia energética en algunos barrios como Cerro Amate, Torreblanca o Palmete.

Asimismo, cada uno de estos centros de transformación se tiene que instalar con una grúa especializada debido a sus dimensiones y peso de 25 toneladas. Una vez se coloca en la ubicación, un equipo de técnicos se encargará de realizar los trabajos necesarios para la instalación del cableado subterráneo que permitirá conectar cada centro de transformación con la red eléctrica y con las viviendas.

En este sentido, se instalarán más de 12,6 kilómetros de cableado de media y 67,2 baja tensión para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total será de 26.640 kVAs, es decir que podrían abastecer a 13.200 nuevos clientes o incluso a "nueve hospitales como el Macarena".