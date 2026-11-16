Endesa detecta un fraude eléctrico cada media hora y desmantela más de 13.000 desde enero en Sevilla

Imagen de la operafvión 'Fraude Ctrico' contra el fraude eléctrico. - ENDESA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

E-distribución, la filial de redes de Endesa, ha detectado en la provincia de Sevilla más de 13.100 fraudes en los diez primeros meses del año, lo que ha supuesto una media de un caso detectado cada media hora.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la energía recuperada asociada a estos robos de energía alcanzó los 88,7 millones de kWh, equivalente al consumo de más de 25.000 hogares y han continuado con la tendencia alcista registrada en Sevilla en 2025, que cerró con más de 16.300 fraudes eléctricos detectados.

Asimismo, en muchas ocasiones el problema no termina cuando se detecta y se desmantela un fraude, ya que en zonas especialmente golpeadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son seguidas a menudo por nuevas reconexiones que devuelven a la red a situaciones de sobrecarga extrema en cuestión de horas o días.

El resultado es una situación de fraude reiterada que "castiga especialmente a familias y negocios" que cumplen con sus obligaciones y dependen de un suministro eléctrico seguro y de calidad.

El incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones de suministro es sólo una solución temporal, ya que se genera un efecto llamada: aumentan los enganches ilegales y la red vuelve a sobrecargarse.

POTENCIA MULTIPLICADA POR ZONAS

En algunas zonas, la potencia se ha multiplicado por cinco, por lo que el consumo ilegal "satura la red" con un impacto sobre la calidad del suministro "evidente".

En entornos con elevado nivel de fraude, las protecciones de la red, que normalmente se activan de forma excepcional frente a defectos o averías, actúan de forma reiterada por sobrecarga de consumo, pudiendo llegar a producirse picos de hasta 15 fusibles fundidos al día, con los cortes del suministro eléctrico consiguientes.

Estos cortes afectan a la totalidad de los clientes conectados a esa parte de la red, que en la mayor parte de los casos tienen su instalación y contrato de servicio legalizado.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LOS ENGANCHES

La manipulación de instalaciones eléctricas supone además un riesgo muy grave para quien realiza el fraude, para los vecinos que comparten la misma infraestructura eléctrica manipulada y sin garantías de seguridad suficientes y para los operarios de las compañías distribuidoras que trabajan sobre el terreno.

Del mismo modo, los enganches ilegales pueden provocar electrocuciones, incendios, sobrecalentamientos y explosiones, además de que esta creciente vinculación del fraude eléctrico con actividades delictivas no solo agrava los riesgos para la red y para los vecinos, sino que también se traduce en un incremento de la violencia que afrontan en su día a día los trabajadores que operan sobre el terreno.

Igualmente, las agresiones a técnicos de e-distribución y de las contratas que trabajan en campo han experimentado un preocupante salto en apenas dos años, llegando a multiplicarse por más de tres desde 2024 y en octubre ya se había superado en cerca de un 20% el total de agresiones registrado durante todo 2025.

TRES PLANTACIONES A LA SEMANA EN SEVILLA

La conexión entre fraude eléctrico, criminalidad y violencia se hace especialmente visible en las plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas y naves industriales.

Entre enero y octubre de este año e-distribución ha desmantelado en operativos en Sevilla junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 133 fraudes vinculados a plantaciones de marihuana, que han sumado un volumen de energía defraudada de 9,3 millones de kWh, es decir, el 11% de la energía que se defrauda en Sevilla proviene de plantaciones de marihuana, lo que suponen desmantelar, de media, tres plantaciones enganchadas a la red a la semana en Sevilla.

Cada plantación consume en promedio la electricidad equivalente a 80 viviendas y, en algunas zonas, la concentración de este tipo de instalaciones satura la red provocando que el resto de vecinos se quede sin suministro.

El Informe Europeo sobre Drogas 2026 ha situado a España como el país que concentra el 75% de las incautaciones de plantas de cannabis de la UE, mientras que el Ministerio del Interior ha alertado de la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales que se han asentado en nuestro país para desarrollar esta actividad.

En este contexto, Endesa ha valorado positivamente la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que ha añadido un nuevo apartado al artículo 255 del Código Penal y prevé penas de prisión cuando la defraudación de fluido eléctrico se cometa para abastecer instalaciones utilizadas para delitos de tráfico de drogas.

No obstante, la empresa ha criticado que "sigue existiendo un vacío relevante", ya que el resto de los fraudes eléctricos, aun cuando impliquen manipulación peligrosa de instalaciones, riesgo de incendios, cortes de suministro e impacto en la convivencia, o competencia desleal entre empresas, sigue sin contar con una respuesta penal proporcional a los riesgos que genera.

En países como Francia, Portugal, Italia o Alemania, en cambio, este tipo de conductas puede conllevar penas de prisión, incluso en su modalidad básica.