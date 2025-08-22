Endesa inicia trabajos de refuerzo de la red eléctrica del barrio sevillano de Bellavista tras "diversas incidencias"

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa distribuidora de electricidad Endesa ha puesto en marcha un plan de actuaciones en la red eléctrica del barrio sevillano de Bellavista para reforzar el suministro eléctrico en la zona.

Según ha informado la compañía en una nota, los técnicos están llevando a cabo la reconfiguración de las líneas subterráneas de baja tensión que discurren por la zona. El objetivo es desdoblar las mismas para repartir las cargas y aumentar la capacidad de la red.

Esto, según Endesa, "mejorará notablemente la calidad del suministro de los clientes residentes en las calles Caldereros, Mesones, Guadalajara, Cristo, Palomas, Fauno, Fuente de Cantos, Cibeles, Galatea y alrededores".

Estas actuaciones se están llevando a cabo tras una inspección técnica realizada tras "diversas incidencias", entre ellas la fusión de fusibles, que la empresa atribuye a una "saturación de las redes como consecuencia de las altas temperaturas y dificultades de acceso a algunas instalaciones".

Una vez finalizados los trabajos, se prevé que la red cuente con "un refuerzo mayor" para "garantizar el suministro de calidad a los clientes con contrato en vigor en Bellavista".