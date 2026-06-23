Endesa instala un centro de transformación en Palmete en Sevilla

Centro de transformación de Endesa en Sevilla - ENDESA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha instalado este martes, 23 de junio, el casetón que albergará un centro de transformación doble en la calle Honestidad, en el barrio de Palmete de la capital.

Según ha referido Endesa en una nota de prensa, una vez instalada la nueva infraestructura los técnicos procederán a la canalización del cableado, más de 2,2 kilómetros de nuevo cableado de media y baja tensión que permitirá conectar el centro de transformación con las viviendas.

El resto de centros de transformación se irán instalando a lo largo del año, principalmente durante estos meses de verano al mismo tiempo que se instalarán más de 12,6 kilómetros de cableado de media y 67,2 baja tensión.