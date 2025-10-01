Endesa instala más de 24 kilómetros de redes de media tensión en Bami y Tiro de Línea (Sevilla) para "mejor suministro"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha instalado más de 24 kilómetros de nuevas redes subterráneas de media tensión en los barrios sevillanos de Bami y Tiro de Línea, con una inversión superior a un millón de euros.

Según ha informado la eléctrica en una nota, el proyecto ha consistido en el tendido de dos nuevas líneas subterráneas de media tensión y ha requerido coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para la apertura de zanjas, desvío del tráfico y colocación de cableado en las calles Canal, Ronda del Tamarguillo, Cielo Azul, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Luis Rosales y Alfonso Lasso de la Vega.

La actuación forma parte del Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, destinado a la renovación, ampliación, automatización y mejora de las redes de distribución eléctrica, con el objetivo de reforzar el suministro y favorecer la integración de energías renovables.