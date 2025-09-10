Endesa instala un nuevo centro de transformación para reforzar el suministro de Juan XXIII y La Plata en Sevilla

Comienzan los trabajos de instalación de un nuevo centro de transformación para reforzar el suministro de Juan XXIII y La Plata. - ENDESA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La distribuidora eléctrica Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha comenzado la instalación de un nuevo centro de transformación que afectará al suministro eléctrico de los barrios sevillanos Juan XXIII y La Plata, una actuación que supondrá una inversión de más de 140.000 euros y albergará dos máquinas transformadoras que "estarán dotadas de potencia suficiente para dar suministro a 840 viviendas más".

Según una nota emitida por la eléctrica, tras la instalación, los técnicos llevarán a cabo una reconfiguración de la red de baja tensión y el montaje de 4,4 kilómetros de nuevo cableado eléctrico que alimentará a los vecinos de las calles Simón Bolívar, Los Rosales, El Coronil, Virgen de la Saletta, Virgen de Lourdes, Ingeniero la Cierva, Gabriela Mistral, Emilia Pardo Bazán, Eduardo Marquina, María Guerrero y de la avenida Doña Francisquita.

Este centro de transformación forma parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, por el cual el consistorio cede el espacio necesario para ubicar 12 nuevos centros de transformación en barrios "de especial atención".

Esta actuación es la tercera llevada a cabo en el marco del acuerdo, tras el de la calle Torrelodones, en el barrio de Torreblanca, y el de la Plaza del Zodiaco, en los Pajaritos.

Endesa ha precisado que esto se suma a la instalación y canalización del cableado de media y baja tensión necesario para su conexión y puesta en servicio.

En total, según ha asegurado la empresa, se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total "podría abastecer a 7 hospitales como el Virgen Macarena".