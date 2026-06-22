Endesa instala en Las Tres Mil Viviendas el primero de los 23 centros de transformación previstos en Sevilla

Instalación de un centro de transformación en Sevilla - ENDESA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha colocado este lunes el primero de los 23 centros de transformación que la compañía instalará en la capital hispalense y que forman parte del acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la gerencia de Urbanismo, para reforzar la calidad de suministro en diferentes puntos de la ciudad.

El primer centro de transformación se ha instalado en la calle La Celestina, en Las Tres Mil Viviendas del Polígono Sur, una zona "afectada por fraude masivo proveniente de plantaciones de marihuana que perjudica a los pocos clientes con contrato en vigor que hay en la zona".

El nuevo casetón, que albergará dos máquinas transformadoras de 630 kVA, ha sido instalado con una grúa especial debido a los más de 25 toneladas de peso del prefabricado. Una vez instalado, en la ubicación determinada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, los técnicos de Endesa pasarán a realizar el tendido de los más de 300 metros de cableado de media tensión que permitirá alimentar a los vecinos de la zona.