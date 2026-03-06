Endesa Play incorpora a Icónica Sevilla Fest como escenario destacado para uno de sus ganadores. - ENDESA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa Play vuelve a escena con su segunda edición que redobla su apuesta por el talento musical emergente en España y amplía los escenarios en los que los proyectos seleccionados podrán mostrar su música. En esta edición, uno de los ganadores actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest, que en 2026 reunirá en la Plaza de España a artistas como Aitana, Pablo Alborán, Robbie Williams, Lenny Kravitz o Sting, "convirtiéndose en una de las oportunidades más destacadas del certamen".

Además, el concurso, que en 2025 reunió a 441 artistas inscritos y más de 100.000 votos 'online', incorpora este año tres semifinales presenciales, una de ellas en Sevilla. En cada una participarán cinco propuestas musicales, de las que el jurado escogerá a un finalista. A ellos se sumarán dos finalistas elegidos mediante votación popular, completando así los cinco artistas que competirán en la final, informa la compañía en un comunicado.

En esta segunda edición, Endesa Play mantiene su colaboración con la revista especializada en música Mondo Sonoro y amplía los escenarios vinculados al programa. Junto a Icónica Santalucía Sevilla Fest, se incorpora Espacio Zity Zaragoza y se confirma la presencia del certamen en la Copa de la Reina 2027, que se suman a los escenarios en los que ya estaba presente el certamen, como el Jardín de las Delicias (Madrid) y el Playoff final de la Liga Endesa.

La edición incorpora, además, a la Federación Española de Baloncesto, que se une a la colaboración ya existente con la acb para llevar la música a las dos principales competiciones del baloncesto español: la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa.

El grupo indie Siloé toma el relevo de Sidecars como padrinos de Endesa Play, reforzando su vínculo con los nuevos talentos y, tal y como señalan, están "encantados de apoyar" a quienes están empezando su camino en la música. "Sabemos lo que significa que alguien confíe en tu proyecto cuando aún estás construyendo tu voz. Endesa Play es ese altavoz que todos soñamos tener al principio, y nos emociona ver cómo esta iniciativa abre escenarios reales y oportunidades para las nuevas bandas de mostrar su trabajo y crecer".

MÁS ESCENARIOS PARA BANDAS EMERGENTES

Este año suben de tres a cinco las propuestas musicales que recibirán premio y que actuarán, al menos, en uno de los siguientes eventos: Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 (novedad); Espacio Zity de Zaragoza 2026 (novedad); Jardín de las Delicias en Madrid 2026; Playoff Final de la Liga Endesa 2026 y Copa de la Reina 2027 (novedad).

La inscripción ya está abierta y el proceso es el siguiente: todas las bandas que estén empezando, que tengan una canción original y sin derechos, más de 18 años y residan en España pueden apuntarse ya y hasta el 22 de marzo.

Para ello, es necesario subir la propuesta en Instagram bajo el hashtag #EndesaPlay y rellenar un formulario. El 20 de abril se anunciarán los 15 semifinalistas que actuarán en una de las tres semifinales presenciales con actuaciones en vivo que pueden elegir: Madrid, Barcelona y Sevilla.

De esas actuaciones saldrán tres finalistas, mientras que el cuarto y el quinto será el público quien los elija con una votación on line cuyo resultado se hará público la semana del 18 de mayo para que así todo quede listo para la gran gala final de primeros de junio en Madrid. En ella, los artistas tocarán su canción en directo ante el jurado, el cual decidirá qué artistas reciben cada uno de los premios de Endesa Play. Todo el proceso estará dinamizado por los expertos musicales Ana Medina, Ángel Carmona y Oski.