Endesa refuerza la red de media tensión de Santiponce (Sevilla) con una inversión superior a los 170.000 euros

Obras de refuerzo de la Red de media tención en Santiponce (Sevilla) - ENDESA

SANTIPONCE (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Santiponce (Sevilla), mediante una inversión superior a los 170.000 euros, que permitirán una "mejora directa" en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 2.100 clientes residenciales y comerciales.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la actuación ha permitido la sustitución de más de 900 metros de cableado de media tensión. Al tratarse de una red subterránea, los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas en la calle Jaén, así como para la organización de los desvíos de tráfico.

De esta manera, el nuevo tendido incorpora la última tecnología y contribuye a "reforzar" el suministro eléctrico, siguiendo el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillana para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.