Endesa refuerza en Sevilla la red de media tensión del barrio de la Macarena con más de 200.000 euros de inversión

Archivo - Imagen de recurso de trabajos de refuerzo en líneas eléctricas de media tensión. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de la Macarena, lo que permitirá una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 800 clientes residenciales y comerciales.

La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 200.000 euros, ha permitido la sustitución de más de 1,3 kilómetros de cableado de media tensión, informa la compañía en un comunicado.

Al tratarse de una red subterránea, los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para la apertura de zanjas en las calles Carranza, Don Fadrique y Perafán de Rivera, así como para la organización de los desvíos de tráfico.

Este nuevo tendido, canalizado a lo largo de 300 metros, incorpora la última tecnología y contribuye a reforzar el suministro eléctrico. Al respecto, las obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.