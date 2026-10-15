Endesa soterra y refuerza las redes de alta tensión de Valencina de la Concepción (Sevilla)

ENDESA

VALENCINA DE LA CONVEPCIÓN (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha comenzado las obras de soterramiento y refuerzo de sus redes de baja tensión en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, con una inversión que supera los 20.000 euros, la compañía soterrará más de 2.865 metros de cableado aéreo que discurría por el municipio.

En este contexto, la actuación, que se está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Valencina, se ha dividido en dos fases: la primera, que ya ha finalizado y puesto en servicio, ha permitido soterrar el cableado que pasaba por las calles Fray Diego de Valencina, Constitución, Bailén, Daoiz, Manuel de Falla, Doctor José Solis, Autonomía y Primero de Mayo.

Asimismo, la segunda fase dará inicio a finales de año y permitirá soterrar otro tramo de cableado de 4.372 metros de baja tensión que pasa por las calles Azucena, San José de Calasanz, Trabajadores, Antonio Susillo, Velázquez, Luis Cernuda y Jacinto Benavente.

De esta manera, este soterramiento de nuevo cableado más robusto y de última tecnología, permitirá robustecer la calidad de suministro en el municipio beneficiando no solo a los clientes de esas calles, sino a todo el entorno.