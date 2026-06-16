Entregadas las llaves de cinco viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en la Macarena en Sevilla

Entregas de llaves de cinco viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en la Macarena en Sevilla - GOGO LOBATO - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han entregado este martes, 16 de junio, las llaves de cinco viviendas protegidas de régimen general en alquiler social en la calle San Juan de la Salle, en el barrio de La Macarena.

La promoción ha sido impulsada por Emvisesa y ha recibido una subvención de más de 286.000 euros proceden de las convocatorias de ayudas a promotores de la Junta de Andalucía.

Se trata de una promoción de viviendas cuyos precios oscilan entre los 295 y 420 euros en régimen de alquiler asequible, en el marco de las 2.202 viviendas y alojamientos que Emvisesa mantiene en marcha en la ciudad.

En este sentido, la consejera destacado que estas viviendas "suponen cinco oportunidades para que cinco familias puedan iniciar un nuevo proyecto de vida en un lugar privilegiado como la Macarena". "Detrás de cada llave entregada hay un trabajo continuado de distintas administraciones para afrontar el gran reto de la vivienda", ha añadido Díaz.

Al detalle, Sanz ha descrito que las mismas incorporan "criterios de eficiencia energética y sostenibilidad que permiten mejorar el 'confort' de los residentes y reducir el consumo energético". "Detrás de cada expediente, de cada proyecto y de cada obra hay personas. Y detrás de cada una de estas llaves hay una familia que empieza una nueva etapa de su vida. Hoy es un día muy importante para todos", ha añadido al respecto.

Esta promoción, con un presupuesto de cerca de 700.000 euros, ha sido beneficiaria de dos líneas de subvenciones convocadas por la Junta de Andalucía por una cuantía superior a los 286.000 euros. Por otro lado, se ha concedido una segunda subvención de 200.830 euros a través del Programa 6 de Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la administración autonómica para la gestión de los fondos europeos Next Generation en materia de vivienda. Además, el Consistorio ha aportado más de 408.000 euros al total del presupuesto.

También han estado presentes el viceconsejero de Fomento en funciones, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; y el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez.