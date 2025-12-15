Entregados los Premios Ascil a la Investigación Local en Sevilla que reconocen la difusión de la historia y patrimonio

La entrega de los XV Premios Ascil a la Investigación Local en la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha sido el escenario de la jornada de entrega de los XV Premios Ascil a la Investigación Local en la Provincia de Sevilla durante este fin de semana, unos premios que concede la Asociación Provincial de Sevilla de Cronistas e Investigadores Locales, con los que se reconoce y agradece públicamente a personas, asociaciones, entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, el trabajo y el esfuerzo realizado en pro del estudio, la protección y la difusión de la historia y el patrimonio local, "facilitando el conocimiento de nuestra historia más cercana, no solo a los historiadores e investigadores especializados, sino también al público en general".

Según ha informado la institución provincial en una nota, este evento en el que se han presentado también los actos y actividades incluidas en las XXI Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla, que tendrán lugar en la localidad hispalense de Tocina el próximo año 2026, están dedicadas al patrimonio industrial en la provincia de Sevilla.

En concreto, en la presente edición, el XV Premio Ascil a la Investigación Local en la Provincia de Sevilla, se le ha entregado al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (US) Jesús Miguel Palomero Páramo, en reconocimiento a su "extensa, brillante y fructífera trayectoria científica, académica y profesional", con la que contribuye a un mejor conocimiento del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Sevilla.

Por su parte, el XV Premio Ascil a la Mejor Obra de Investigación Local sobre la Provincia de Sevilla publicada en el año 2025 se ha otorgado a la monografía 'Fuentes en sus calles. Una aproximación al nomenclátor histórico del callejero fontaniego', de la que es autor y editor el miembro de Ascil y Cronista Oficial de Fuentes de Andalucía, Francis J. González Fernández. Con su concesión, se reconoce el "exhaustivo e importante trabajo de investigación histórica llevado a cabo por el autor, su rigor científico y la calidad de su cuidada publicación, con la que profundiza en el conocimiento de la riqueza histórica y patrimonial de la villa de Fuentes de Andalucía".

Asimismo, el XV Premio Ascil al Fomento de la Investigación y Defensa del Patrimonio Local en la Provincia de Sevilla, se concede en esta ocasión compartido, entre la Fundación Endesa y el Consistorio de Pilas. En el caso de la Fundación Endesa, Ascil quiere reconocer su "extraordinaria labor e inversión para la protección, conservación y difusión del rico patrimonio histórico y cultural de la provincia de Sevilla", mediante cuidadosas iluminaciones artísticas "que realzan la contemplación y belleza de los templos, monumentos y conjuntos históricos de los municipios sevillanos".

Por otro lado, con la concesión de esta distinción al Ayuntamiento de Pilas, la Junta Rectora de Ascil también reconoce el "importante esfuerzo y extraordinario trabajo desarrollado por su Corporación Municipal", durante más de veinte años ininterrumpidos, para la celebración de sus anuales Jornadas de Historia y la publicación de las correspondientes actas, contribuyendo así a "un mejor conocimiento del patrimonio cultural y devenir histórico del municipio de Pilas y de su comarca".

Además, el V Premio Ascil a la Divulgación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla en los Medios de Comunicación, galardona esta edición a la periodista, directora y redactora de AiónSur y redactora del periódico digital El Pespunte, Carmen González García. Con esta distinción, se reconoce la importancia de su trabajo periodístico y de comunicación, tanto escrito como audiovisual, sobre los problemas diarios y cotidianos, la historia y el patrimonio artístico, cultural e inmaterial de los pueblos sevillanos, que la convierten "en una verdadera reportera y cronista de la vida local", en un galardón recibido en anteriores ediciones por personalidades como los periodistas Antonio García Barbeito, Francisco Correal, Pedro Preciado, Juan Parejo Tobaja, José Joaquín Trenado y Trinidad Perdiguero.

Finalmente, Ascil ha presentado durante este evento las publicaciones de los dos Trabajos Fin de Máster (TFM) que resultaron premiados por la asociación el pasado año 2024, de los que son autores dos jóvenes "y prometedores" investigadores e historiadores, en concreto, Rocío Molina Flores, con 'Vida y cultura letrada de una comunidad de mujeres en la Sevilla del Renacimiento: el convento de dominicas de Madre de Dios' y Pablo Rodríguez Vargas, con 'La Cárcel Real de Sevilla, siglos XVIXIX: continuidad y cambio'.