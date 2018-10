Entregan los Premios Nazario del II Festival Cultura con Orgullo de Sevilla

Publicado 23/06/2018 19:21:18 CET

Recogen los galardones los artistas Joel Angelino y Juanjo Macías, la Compañía Mortificación Teatro y Laboratorio TNT

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El II Festival Cultura con Orgullo (FOC 2018) ha celebrado en Sevilla los Premios Nazario en una gala presentada por la periodista Teresa Tomé. Organizados por la Asociación Cultura con Orgullo, desde el día 5 hasta este domingo 24 de junio, la ciudad ha contado con diez espectáculos programados en todas las salas privadas de la capital andaluza y que recorren desde el teatro más arriesgado, hasta la comedia más disparatada o los textos de tinte más dramático.

Según un comunicado se indica que el jurado, formado por Piermario Salerno (ganador al mejor espectáculo en 2017), la actriz Mila Fernández y el intérprete David Lora, decidieron otorgar cuatro distinciones. El Premio Nazario al mejor Espectáculo ha recaído en 'Fresa y chocolate, 25 aniversario del film cubano', del actor Joel Angelino, "por la fuerza del mensaje que su autor, Senel Paz, describió reivindicando la libertad en todos sus aspectos y la maestría con la que el cubano Joel Angelino, único intérprete, da vida a todos sus personajes".

Por su parte, el Premio Nazario a la mejor Interpretación fue para Juanjo Macías, por la obra 'Una noche con Juanjo Macías', "por su depurada técnica interpretativa y su amplitud de recursos para recrear varios personajes a los que llena de comicidad, humanidad y orgullo." Carlos Costa recibió el Premio Nazario a la mejor Dramaturgia por la obra 'Porkulo. El cisne que aprendió a combatir' "por la valentía de sus denuncias y la poesía que se abre camino entre el dolor".

Por último, el jurado quiso dar un Premio Nazario Especial del Jurado a la obra 'El público' puesta en escena por los participantes del XIX Laboratorio TNT, organizado por la compañía Atalaya de Sevilla, "por su exquisita puesta en escena y por hacernos recordar, con la carne, que el poeta García Lorca sigue con nosotros".

En la Muestra han participado las obras 'El camino brillante' de Álvaro Prados; el actor Dani García y su obra 'Camaleón'; 'La voz hermana' dirigida por Pablo Vilaboy e interpretada por Alejandro Dorado. 'Cuando fuimos dos', de la compañía Octógono con Antonio García y Javier Recchio y la dirección de Luis Rodríguez. 'Grinder, el musical', de la compañía catalana RetorCía. Y la actuación de los chicos de Rocky Horror Madness Show.

La literatura dramática también estuvo presente en el FOC 2018 con la presentación y lectura dramatizada, a cargo del grupo Almazara, de la obra teatral 'La verdadera identidad' de Madame Duval, del autor Antonio Miguel Morales.

El Festival ha crecido y ha introducido la cinematografía en su programación. Se estrenó en Sevilla el documental 'Manolita, la Chen de Arcos' de la directora Valeria Vegas. Le siguió la proyección de los tres cortometrajes documentales sobre Las primaveras ('Kremlin', 'México' y 'Brasil') del director Mario de la Torre y al día siguiente se celebró, con la participación de su directora y gran parte de sus intérpretes la película 'Madre Amadísima' de Pilar Távora.

Finalmente, y dentro de la programación 'Asómate al Patio' de la Diputación de Sevilla, se pueden ver las películas 'Call me by your name' de Luca Guadagnino (viernes y sábado) y 'Una mujer fantástica' de Sebastián Lelio que coincidirán con el fin de semana del día del Orgullo de Andalucía. A lo largo del verano el cine de la Diputación programará otros títulos en colaboración con Cultura con Orgullo: 'Tierra de Dios' de Francis Lee; 'Heartstone' (Corazones de piedra); 'La batalla de los sexos', de Jonathan Dayton; 'Disobedience', de Sebastián Lelio; y 'El repostero de Berlín', de Ofir Raul Graizer

Dirigido por Javier Paisano, el Festival cuenta con la colaboración inestimable de todas las salas de teatro privadas de la ciudad: Sala La Fundición, Sala Cero Teatro, Sala Viento Sur Teatro, Teatro TNT, Casala Teatro, Távora Teatro Abierto y el Teatro Quintero. Para la exhibición de películas han colaborado la Fundación Tres Culturas y la Sala El Cachorro, por último la sala de fiestas Holiday by Obbio.

Como patrocinadores Aresan (Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía, ASECAN, y El Golpe (Diseño). Colaboran el Ayuntamiento de Sevilla (Delegaciones de Igualdad y de Cultura), la Diputación de Sevilla y la Asociación Adriano Antinoo.