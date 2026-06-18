El equipo de diseño aeronáutico de la US presenta su aeronave para competir en el Air Cargo Cargo Challenge

Presentación del nuevo prototipo de aeronave Trajanus en Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de diseño y fabricación aeronáutica de la Universidad de Sevilla, Vantus AeroDesign Team, ha presentado su nuevo prototipo de aeronave, Trajanus, en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, sede del Ejército del Aire y del Espacio en Sevilla.

Según ha referido la institución universitaria en una nota de prensa, este nuevo prototipo será el encargado de representar a la Universidad de Sevilla, a la ciudad y a Andalucía en el Air Cargo Challenge 2026, donde participarán cerca de 40 equipos procedentes de universidades de todo el mundo.

El acto ha contado con la participación de representantes de la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Ejército del Aire y del Espacio.

Durante la presentación, el equipo ha realizado un recorrido por la evolución de Vantus desde su creación en 2022 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y por los principales logros alcanzados en competiciones nacionales e internacionales.

Entre las principales novedades que incorpora el proyecto destaca la implementación de una nueva técnica de fabricación en materiales compuestos que permite reducir peso, mejorar la fidelidad del perfil aerodinámico, aumentar la calidad superficial y reforzar el comportamiento estructural del avión.

Uno de los hitos más relevantes de la temporada ha sido la obtención de la certificación ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad, convirtiendo a VANTUS AeroDesign Team en el primer equipo universitario del mundo en alcanzar esta acreditación.

La presentación de Trajanus en el Acuartelamiento de Tablada se enmarca también en la colaboración existente entre la Universidad de Sevilla y el Ejército del Aire y del Espacio a través de iniciativas como la recientemente inaugurada, Cátedra Plus Ultra.

Actualmente, Vantus AeroDesign Team está formado por más de 60 estudiantes de diferentes titulaciones de la Universidad de Sevilla, entre ellas diversas ramas de ingeniería, matemáticas, física, derecho, administración y dirección de empresas, así como comunicación y marketing.