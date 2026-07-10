El equipo Vantus de la US se sitúa entre los 20 mejores del mundo en el Air Cargo Challenge 2026. - US

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo Vantus AeroDesign (Vehículos Aéreos No Tripulados de la Universidad de Sevilla) ha completado con un "rotundo éxito" su participación en el Air Cargo Challenge (ACC) 2026, celebrado en Stuttgart (Alemania) del 30 de junio al 3 de julio. La formación ha logrado consolidarse en la 18ª posición de la clasificación general, lo que los sitúa dentro del Top 20 mundial, y se ha proclamado como "el segundo mejor equipo español de la competición de aeromodelismo universitario más exigente del panorama internacional".

Según ha informado la Universidad de Sevilla en una nota, la presente edición del ACC ha batido récords históricos de asistencia, reuniendo a escuadras procedentes de universidades de Europa, Asia, América y Oceanía, con delegaciones de potencias tecnológicas como Estados Unidos, Australia, Tailandia, Alemania o Francia.

El desafío de este año se centraba en una "rigurosa" prueba de velocidad y carga de pago: las aeronaves debían completar un circuito cerrado durante un tiempo límite de dos minutos, maximizando la distancia recorrida, transportando el mayor número posible de latas de refresco comerciales como carga. El reglamento, además, penalizaba o bonificaba la precisión en las predicciones de diseño y la agilidad de los equipos en los tiempos de carga y descarga en tierra.

Tras una fase de diseño en la que Vantus desarrolló y evaluó dos configuraciones aerodinámicas distintas --una optimizada para alta velocidad con alas esbeltas de gran alargamiento, y otra enfocada al transporte masivo de carga--, el equipo apostó por la primera variante para el debut de su nuevo prototipo, bautizado como Trajanus. No obstante, el camino hacia el éxito "no estuvo exento de dificultades".

Al inicio del evento, problemas logísticos ajenos a la organización provocaron el extravío de los prototipos en el aeropuerto de Ámsterdam, retrasando la inspección técnica obligatoria. Una vez recuperado el material a contrarreloj y superada la revisión, el equipo se enfrentó a fallos técnicos en los dos primeros intentos de vuelo, causados por un desplazamiento accidental de los componentes electrónicos en el interior del fuselaje que alteró el centro de gravedad, seguido de un fallo en el tren de aterrizaje.

Demostrando una capacidad de reacción y toma de decisiones "crítica" bajo presión, los diez integrantes desplazados a Stuttgart --apoyados por la disponibilidad de repuestos estructurales que habían fabricado previamente-- repararon la aeronave por completo. En las jornadas de vuelo consecutivas, Trajanus ejecutó despegues limpios en apenas 20 metros y vuelos de alta estabilidad, incrementando de manera "sólida" su puntuación ronda tras ronda y logrando transportar hasta cinco latas de carga con un recorrido acumulado de 2,5 km en condiciones meteorológicas cambiantes.

El equipo estuvo encabezado por su directora, Paula Terrón, y el director técnico, Gonzalo Collado, encargado de la defensa del diseño ante el jurado de la Universidad de Stuttgart. La delegación técnica la completaron Agustín Castro (piloto), Álvaro Carmona (Dinámica de Vuelo), Carlos Martínez (Estructuras), Alejandro Luis Rabanal y Álvaro García (Sistemas), Alejandro Martín y Teresa Porras (Aerodinámica y Estabilidad), y Juan Antonio Díaz (Tesorero).

Asimismo, han contado con el respaldo institucional y el acompañamiento en boxes del subdirector de Innovación, Sergio Esteban, y la subdirectora de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, Carmen Hernández.

El broche de oro de la competición llegó con la prueba extraordinaria de velocidad organizada en Stuttgart: un sprint cronometrado de diez pasadas de 100 metros en el menor tiempo posible. A los mandos del piloto Agustín Castro, el prototipo Trajanus exhibió su verdadero potencial aerodinámico al detener el cronómetro en unos espectaculares 54 segundos, posicionándose como el segundo avión más rápido en la competición internacional.

Este hito permitió a Vantus superar al resto de los combinados europeos e igualar la marca del equipo valenciano Xtra2 (UPV), situando a la ingeniería aeronáutica universitaria española en lo alto del aeromodelismo estudiantil mundial.

Con este resultado en su cuarta temporada de historia, Vantus AeroDesign ratifica "el gran auge de la disciplina en Sevilla y sienta las bases para futuros certámenes, demostrando que el talento, el rigor científico y la capacidad de superación andaluza no tienen límites en el sector aeroespacial". No obstante, el equipo seguirá "diseñando, creando y volando como ha demostrado que puede hacerlo hasta ahora".