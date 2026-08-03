Los equipos de baloncesto masculino y femenino de la Universidad de Sevilla logran oro y el bronce en el europeo 3x3

Los equipos masculino y femenino de baloncesto 3x3 de la US - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha logrado dos medallas en el Campeonato de Europa Universitario de Baloncesto 3x3. El equipo masculino ha obtenido el título continental, mientras que el femenino ha vuelto a subir al podio con una medalla de bronce.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, el combinado masculino se ha impuesto en todos sus encuentros, mostrando un juego "sólido y convincente" que le ha permitido obtener el título europeo. Por su parte, el equipo femenino, que defendía el oro logrado en la anterior edición, ha vuelto a demostrar su competitividad al hacerse con la medalla de bronce.

Asimismo, Joaquín Cebolla y Marta García han sido incluidos entre los mejores jugadores del campeonato gracias a su "excelente rendimiento". Además, Juan Manuel Cebolla se ha proclamado vencedor del concurso de triples. Con este balance, la US ha calificado de "histórica" su participación en los Campeonatos de Europa Universitarios.